Bihar Flood: नेपाल में बारिश से कोसी नदी उफान पर, बराज से दो लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा गया, प्रशासन सतर्क
Bihar Flood: नेपाल में बारिश से कोसी नदी उफान पर, बराज से दो लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा गया, प्रशासन सतर्क

Koshi Barrage Flood News: नेपाल में लगातार हुई बारिश से बिहार की कोसी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है. शनिवार रात को कोसी बराज से 2,00,430 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जो इस साल का सबसे अधिक डिस्चार्ज है. बराज के 28 फाटक खोल दिए गए हैं.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Aug 09, 2025, 10:08 PM IST

कोसी बराज के 56 में से 28 फाटक खुले
Supaul Flood News: नेपाल के पहाड़ी और तराई क्षेत्रों में लगातार हुई बारिश का असर अब बिहार की कोसी नदी पर दिखने लगा है. आज कोसी नदी के जलस्तर में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई. कोसी बराज से पानी का डिस्चार्ज दो लाख क्यूसेक के पार पहुंच गया.

जानकारी के अनुसार, शनिवार रात आठ बजे कोसी बराज से 2,00,430 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जो इस साल का अब तक का सबसे अधिक डिस्चार्ज है. जलस्तर में वृद्धि को देखते हुए कोसी बराज के 56 में से 28 फाटक खोल दिए गए हैं, ताकि अतिरिक्त पानी का प्रवाह नियंत्रित किया जा सके.

कोसी नदी के जलस्तर में अचानक हुई वृद्धि से तटबंध के अंदर बसे गांवों में चिंता बढ़ गई है. इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में आबादी रहती है और हर बार पानी बढ़ने पर यहां के लोगों की मुश्किलें बढ़ जाती हैं. हालांकि, फिलहाल स्थिति सामान्य बताई जा रही है, लेकिन प्रशासन और स्थानीय लोग एहतियात बरत रहे हैं.

जलस्तर में बढ़ोतरी के बाद जल संसाधन विभाग के अभियंता पूरी तरह सतर्क हो गए हैं. वे तटबंध और स्परों की लगातार निगरानी कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह की समस्या होने पर तुरंत कार्रवाई की जा सके. कोसी तटबंध की मजबूती और पानी के दबाव को लगातार मॉनिटर किया जा रहा है.

सुपौल के जिलाधिकारी सावन कुमार ने शनिवार दोपहर कोसी के पश्चिमी तटबंध का निरीक्षण किया. उन्होंने कहा कि फिलहाल सब कुछ ठीक है और कहीं कोई खतरे की स्थिति नहीं है. तटबंध की 24 घंटे निगरानी की जा रही है और प्रशासन हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है.

इनपुट- सुभाष चंद्रा

TAGS

bihar flood

