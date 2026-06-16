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MP Pappu Yadav: सुपौल जिले के जदिया थाना हाजत में बीते दिनों हुई कैदी बिट्टू यादव की संदिग्ध मौत का मामला अब गरमा गया है. पूर्णिया के निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव 16 जून, 2026 मंगलवार की देर रात जदिया थाना क्षेत्र के रजगांव पहुंचे. उन्होंने मृतक के शोकाकुल परिवार से मुलाकात कर ढांढस बंधाया. साथ ही न्याय की इस लड़ाई में हर संभव मदद का भरोसा दिया. इस दौरान सांसद पप्पू यादव ने पीड़ित पत्नी को आर्थिक सहायता भी दी.
पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने इस दौरान कहा कि इन नेताओं को बस एक ही काम बचा है कि पूरे देश की जनता खत्म हो जाए, गरीब भीख मांगने लगे, इनके भीतर लड़ने की शक्ति खत्म हो जाए. ये आवाज उठाने के लायक नहीं रहे. ये क्रांति नहीं कर पाए, बस ये सरेंडर कर जाए. सांसद पप्पू यादव ने कहा कि यहां के जनप्रतिनिधि अच्छे नहीं हैं. ये लोग सिर्फ जाति का रंग देते हैं.
उन्होंने कहा कि जिस जनप्रतिनिधि को किसी की मदद करने की हिम्मत नहीं हो वो दलाली करने लगे तो क्या होगा. सांसद पप्पू यादव ने कहा कि देश के 99 प्रतिशत जनप्रतिनिधि दलाल हो चुके हैं.
सांसद पप्पू यादव ने कहा कि करीब हर 20 मिनट में एक मौत हो रही है, कोई भी सुरक्षित नहीं है, समाज भी संघर्ष नहीं करता है, अब देश में वो बात नहीं रही. अच्छी परिस्थिति नहीं है, हमें उम्मीद नहीं लगता है कि 2027-28 आते-आते आम लोगों की जिंदगी बच पाएगी.
दरअसल, पूर्णियां सांसद पप्पू यादव जदिया थाना क्षेत्र के रजगांव पहुंचे थे. यहां पर बीते दिनों जदिया थाना हाजत में बिट्टू यादव की मौत हो गई थी. पप्पू यादव मृतक के घर रजगांव पहुंचकर शोकाकुल परिवार से मिलकर ढांढस बंधाया. उन्होंने इस दौरान फोन पर एसपी से बातकर घटना की जांच कर दोषियों के खिलाफ समुचित कार्रवाई करने की बात कही.
रिपोर्ट: सुभाष चंद्रा