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'हर 20 मिनट में हो रही एक मौत', पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का बड़ा दावा

Purnia MP Pappu Yadav: सांसद पप्पू यादव ने कहा कि करीब हर 20 मिनट में एक मौत हो रही है, कोई भी सुरक्षित नहीं है, समाज भी संघर्ष नहीं करता है, अब देश में वो बात नहीं रही. अच्छी परिस्थिति नहीं है, हमें उम्मीद नहीं लगता है कि 2027-28 आते-आते आम लोगों की जिंदगी बच पाएगी.

Edited By:Shailendra
Published: Jun 16, 2026, 11:35 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 11:35 PM IST
'हर 20 मिनट में हो रही एक मौत', पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का बड़ा दावा
Image Credit: पप्पू यादव, सांसद, पूर्णिया

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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