जॉर्डन कमाने गया सुपौल का नौशाद विदेश में गिरफ्तार, परिजनों में मची खलबली, सरकार से मांगी मदद

Supaul News: विदेश में अच्छा पैसा कमाने का ख्वाह देख रहे युवाओं के लिए यह खबर बहुत जरूरी है. डॉलर में पैसा कमाने के चक्कर में अक्सर युवा विदेश चले जाते हैं और कई बार वहां बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं. ऐसा ही कुछ हुआ है बिहार के रहने वाले नौशाद के साथ. बिहार के सुपौल जिले का रहने वाला नौशाद अपने परिवार को गरीबी और तंगहाली से निकालने के लिए कुछ रोज पहले ही जॉर्डन में कमाने गया, लेकिन विदेश अब वह बड़ी मुसीबत में फंस गया है. देश छोड़ते वक्त उसे क्या पता था कि महज चार महीने के बाद ही उसे जॉर्डन के जेल में बंद होना पड़ेगा. अब यह खबर जैसे ही परिवार वालों को मिली तो परिजनों में कोहराम मच गया है.

दरअसल, सुपौल जिले के राघोपुर थाना क्षेत्र के नगर पंचायत सिमराही वार्ड-5 का रहने वाला नौशाद अली 14 दिसंबर को जॉर्डन के लिए रवाना हुआ था और 18 दिसंबर को विदेश पहुंच गया था. वहां एक कंपनी में उसको काम भी मिल गया था. बताया जा रहा है कि कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक रहा. 6 मई तक परिजनों की लगातार फोन पर नौशाद से बातचीत हो रही थी. अचानक से 7 मई से परिजनों की उससे बातचीत बंद हो गई. जिसके बाद नौशाद की पत्नी ने जॉर्डन में काम कर रहे गांव के ही एक अन्य युवक इम्तियाज को फोन किया, तो उसने बताया कि काफी खोजबीन के बाद भी उसका कोई पता नहीं चल पा रहा है.

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इसके बाद नौशाद के घर पर कोहराम मचने लगा कि नौशाद जॉर्डन में कहां गायब हो गया है. परिजनों की चिंता बढ़ने लगी. इसी बीच 15 मई को अचानक नौशाद का फोन उसकी पत्नी शबाना खातून के मोबाइल पर आया, जिसमें नौशाद ने बताया कि वो एक मामले में फंस गया है. उसे जॉर्डन की पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. नौशाद ने कहा कि किसी तरह जुगाड़ करके यह फोन किए हैं. नौशाद ने फोन पर यह भी बताया कि वो बड़े मामले में फंस गया है. जॉर्डन में उसे सजा मिल सकती है. उसने पत्नी को भारतीय एंबेसी से संपर्क करके मदद मांगने की सलाह दी. इतना ही नहीं नौशाद ने अपनी पत्नी शबाना से 5 लाख रुपयों का इंतजाम करने को भी कहा. उसने कहा कि पैसा देने के बाद ही कोई वकील कोर्ट में उनकी पैरवी कर सकता है. इतनी बातचीत के बाद फोन कट गया. इसके बाद से आज तक नौशाद से बात नहीं हो सकी है.

इसके बाद 19 मई को जॉर्डन से किसी अजनबी व्यक्ति का फोन नौशाद की पत्नी शबाना खातून के पास आया. कॉल करने वाले व्यक्ति ने नौशाद के बड़े भाई का नंबर मांगा. उसने बताया गया कि नौशाद को छुड़ाने के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी होगी, जिसमें करीब 5 लाख का खर्च आएगा. उसने कहा कि अगर समय रहते यह पैसा नहीं दिया गया तो नौशाद की यहां लंबी सजा हो सकती है. ये बातें सुनते ही शबाना खातून के पैरों तले से जमीन खिसक गई. शबाना खातून के पास इतने पैसे नहीं हैं. उसने भारत सरकार से इस मामले में मदद की गुहार लगाई है.

रिपोर्ट- सुभाष चंद्रा