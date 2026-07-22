शादी से खुश नहीं थी महिला तो प्रेमी से मिलाने के बहाने अपनों ने उफनती कोसी नदी में धकेला, 'देवदूतों' ने बचाई जान

इस घटना को लेकर बासबिट्टी में कोसी तटबंध के स्पर नंबर 64.95 पर नाइट ड्यूटी पर तैनात जूनियर इंजीनियर चित्रंजन कुमार और मजदूर सुभाष कुमार ने बताया कि खाना खाकर कैंप से बाहर निकलते ही उन्हें कोसी नदी की तरफ से किसी महिला के मदद के लिए चिल्लाने की आवाज सुनाई दी. बिना देर किए उन्होंने टॉर्च उठाई और आवाज की दिशा में नदी की ओर दौड़े. डूबती हुई महिला को देखते ही मजदूर सुभाष कुमार ने अपनी जान की परवाह किए बिना उफनती कोसी नदी में छलांग लगा दी और काफी मशक्कत के बाद उस युवती को सुरक्षित बाहर निकालने में कामयाब रहे. पूछताछ करने पर युवती ने अपनी आपबीती सुनाई.