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शादी से खुश नहीं थी महिला तो प्रेमी से मिलाने के बहाने अपनों ने उफनती कोसी नदी में धकेला, 'देवदूतों' ने बचाई जान

Supaul News: एक नवविवाहिता महिला को उसके ही रिश्तेदारों ने प्रेमी से मिलवाने के बहाने कोसी नदी में धकेल दिया. नदी के तटबंध पर तैनात एक इंजीनियर और एक मजदूर की सतर्कता की वजह से उसकी जान बच गई.

Edited By:Ranjana DubeyReported By:Zee Bihar-Jharkhand Web Team
Published: Jul 22, 2026, 11:04 AM IST|Updated: Jul 22, 2026, 11:04 AM IST
शादी से खुश नहीं थी महिला तो प्रेमी से मिलाने के बहाने अपनों ने उफनती कोसी नदी में धकेला, 'देवदूतों' ने बचाई जान
Image Credit: सपौल न्यूज (जी मीडिया)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

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