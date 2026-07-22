शादी से खुश नहीं थी महिला तो प्रेमी से मिलाने के बहाने अपनों ने उफनती कोसी नदी में धकेला, 'देवदूतों' ने बचाई जान

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सुपौल से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक युवती को नदी में डुबोकर मारने की कोशिश की गई. हालांकि, कोसी नदी के एक स्पर पर ड्यूटी पर तैनात एक इंजीनियर और एक मजदूर की सतर्कता से उसकी जान बच गई. बताया जा रहा है कि यह घटना सुपौल सदर ब्लॉक के अंतर्गत बसबिट्टी पंचायत में कोसी तटबंध के स्पर नंबर 64.95 के पास रात करीब 10 बजे हुई. रात के अंधेरे में उफनती कोसी नदी में बह रही एक युवती को समय रहते बचा लिया गया. इंजीनियर और मजदूर की सतर्कता, सूझबूझ और हिम्मत ने उसकी जान बचा ली.
इस घटना को लेकर बासबिट्टी में कोसी तटबंध के स्पर नंबर 64.95 पर नाइट ड्यूटी पर तैनात जूनियर इंजीनियर चित्रंजन कुमार और मजदूर सुभाष कुमार ने बताया कि खाना खाकर कैंप से बाहर निकलते ही उन्हें कोसी नदी की तरफ से किसी महिला के मदद के लिए चिल्लाने की आवाज सुनाई दी. बिना देर किए उन्होंने टॉर्च उठाई और आवाज की दिशा में नदी की ओर दौड़े. डूबती हुई महिला को देखते ही मजदूर सुभाष कुमार ने अपनी जान की परवाह किए बिना उफनती कोसी नदी में छलांग लगा दी और काफी मशक्कत के बाद उस युवती को सुरक्षित बाहर निकालने में कामयाब रहे. पूछताछ करने पर युवती ने अपनी आपबीती सुनाई.
सदर ब्लॉक के लखनीपट्टी की रहने वाली आशा कुमारी ने बताया कि वह एक युवक से प्यार करती थी, लेकिन उसके परिवार को यह रिश्ता मंजूर नहीं था. लगभग एक महीने पहले उसकी जबरदस्ती किसी और व्यक्ति से शादी करा दी गई थी, जबकि वह अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती थी. उसने आरोप लगाया कि मंगलवार रात उसके ही दो रिश्तेदारों ने उसके प्रेमी से मुलाकात कराने के बहाने उसे घर से बाहर बुलाया. पूछे जाने पर युवती ने पूरी घटना की जानकारी दी है जो रोंगटे खड़े कर देने वाली है, पीड़ित युवती ने अपना नाम आशा कुमारी बताया जो सदर प्रखंड के लखनिपट्टी की रहने वाली है.
उन्होंने कहा कि वह एक युवक से प्रेम करती थी, लेकिन परिजनों को यह रिश्ता मंजूर नहीं था. करीब एक महीने पहले उसकी जबरन शादी दूसरे युवक से करा दी गई. कहा कि वह अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती थी. युवती ने आरोप लगाया कि मंगलवार की रात उसके अपने दो सगे सम्बन्धी ने उसे प्रेमी से मिलवाने का झांसा देकर घर से लेकर निकले. रास्ते में, पिपरा खुर्द के पास कोसी नदी के इलाके में पहुंचने पर उन दोनों ने उसे नदी में धकेल दिया.
इस दौरान वह डूबने लगी, लेकिन पानी की धारा के साथ बहते हुए कोसी तटबंध के एक उभार (स्पर) तक पहुंच गई, जहां से उसने मदद के लिए आवाज लगाई. युवती को नदी से सुरक्षित बाहर निकालने के बाद जूनियर इंजीनियर चितरंजन कुमार ने तुरंत डायल-112 पुलिस को सूचना दी. पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और युवती को अपनी सुरक्षा में ले लिया. डायल-112 के ASI दीपक कुमार सिंह ने बताया कि उसे हिरासत में ले लिया गया है और आगे की कार्रवाई के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया जा रहा है.
रिपोर्ट: सुभाष झा