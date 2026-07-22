/सुपौल में मिड-डे मील खाने से 100 से ज्यादा बच्चे बीमार, सब्जी में गिरगिट-बिच्छू मिलने का आरोप

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सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज प्रखंड क्षेत्र के मिरजवा स्थित मध्य विद्यालय में मध्याह्न भोजन खाने के बाद अचानक 100 से अधिक छात्र-छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई. भोजन करते ही बच्चों को पेट दर्द, उल्टी, गले में जलन और चक्कर आने की शिकायत होने लगी. आनन-फानन में स्कूल प्रशासन और स्थानीय लोगों की मदद से सभी बीमार बच्चों को इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल, त्रिवेणीगंज में भर्ती कराया गया. देखते ही देखते स्कूल परिसर में चीख-पुकार और अफरा-तफरी का माहौल कायम हो गया. हालांकि, वहां, मौजूद डॉक्टर्स ने तत्काल बीमार छात्रों का इलाज शुरू किया.
मिली जानकारी के अनुसार, स्कूल में मध्याह्न भोजन में बच्चों को 22 जुलाई, 2026 दिन बुधवार को चावल और आलू-चना की सब्जी परोसी गई थी। छात्रों का आरोप है कि भोजन के दौरान सब्जी में मरा हुआ गिरगिट मिला. वहीं, कुछ बच्चों ने बिच्छू का भी जिक्र किया है.
बताया जा रहा है कि मिड-डे मील खाना खाने के बाद कई बच्चों ने गले में जलन, पेट दर्द, उल्टी, चक्कर और बेचैनी की शिकायत होने लगी, देखते ही देखते कई बच्चों की हालत बिगड़ने लगी. इसके बाद स्कूल प्रशासन और शिक्षकों ने तत्काल सभी बच्चों को इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल त्रिवेणीगंज लाया है. मामले की सूचना पर प्रसाशन भी सक्रिय हुआ माध्यन्न भोजन के DPM पंकज कुमार सिंह मौके पर अस्पताल पहुंचे और घटना की जानकारी ली. साथ ही बीमार बच्चों का हाल जाना.
चिकित्सक डॉक्टर बीएन पासवान ने बताया कि कुल 94 छात्र छात्राएं एडमिट हुआ है, सभी का इलाज किया गया है, सभी खतरे से बाहर हैं. बीमार छात्रों की स्थिति में सुधार हो रही है. इधर, घटना की सूचना पर एसडीएम अभिषेक कुमार, एसडीपीओ विभाष कुमार, त्रिवेणीगंज थानाध्यक्ष, बीडीओ समेत कई अधिकारी भी अस्पताल पहुंचकर बीमार बच्चों का हालचाल जाना और मामले की जांच का भरोसा दिया है.
रिपोर्ट: सुभाष चंद्रा