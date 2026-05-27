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नेपाल में भी महंगा हुआ पेट्रोल, सीमावर्ती क्षेत्र के पेट्रोल पंपों पर उमड़ रही भीड़

नेपाल से भारत का बेटी और रोटी का रिश्ता है. दोनों तरफ के लोगों की एक-दूसरे की सीमाओं के अंदर आने और जाने की छूट है. ऐसे में इस पर सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए कि नेपाल के लोग हमारे पेट्रोल पंपों पर आकर तेल लेते हैं.

Written By  Subhash Chandra|Edited By: Sunil MIshra|Last Updated: May 27, 2026, 04:16 PM IST

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सुपौल के पेट्रोल पंपों पर नेपाल के लोगों की भीड़ उमड़ रही है.
सुपौल के पेट्रोल पंपों पर नेपाल के लोगों की भीड़ उमड़ रही है.

अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव के बीच पेट्रोलियम पदार्थों के कीमतों में कई बार बढ़ोतरी हो चुकी है. जब भारत में पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ रहे हैं तो जाहिर है कि नेपाल पर भी इसका असर हो रहा होगा. बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों में इसका असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है. खासकर, सुपौल जिले के बाजारों में स्थापित पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ लग रही है. बताया जा रहा है कि पेट्रोल और डीजल खरीदने वालों में अधिकांश नेपाल के नागरिक हैं.

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ख़ास बात यह भी है कि नेपाल में पेट्रोल की कीमत करीब 135 रुपये प्रति लीटर हो गई है और भारत में यह सस्ता पड़ रहा है. इसलिए नेपाल के नागरिक भी भारत के पेट्रोल पंपों पर तेल भरवाने के लिए पहुंच रहे हैं. 

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नेपाल के लोगों का कहना है कि पेट्रोल महंगा होने के कारण वो लोग सीमा पार कर नजदीक के भारतीय बाजारों में स्थित पेट्रोल पम्पों पर पेट्रोल और डीजल लेने आ जाते हैं.

चूंकि ऐसे नेपाली वाहन चालकों के लिए भारतीय क्षेत्र में कोई रोक-टोक नहीं है और उन्हें आसानी से पेट्रोल पम्पों पर पेट्रोल मिल जाता है, लिहाजा यह सिलसिला चलता रहता है.

नेपाल से सटे इलाके सुपौल के भीमनगर में पेट्रोल पम्प से महज 500 मीटर दूर नेपाल सीमा शुरू हो जाती है. 

खुली सीमा होने के कारण चोरी छिपे सामानों की तस्करी की भी आशंका बनी रहती है, लेकिन सीमा पर SSB की तैनाती के कारण इस पर लगाम लगी है. लोग कहते हैं कि खुली सीमा होने के कारण पगडंडी और कोसी नदी के रास्ते तस्कर सक्रिय रहते हैं और आए दिन SSB के चंगुल में फसते रहते हैं. 

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