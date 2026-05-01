भाई...पत्नी...भाभी समेत पूरा परिवार करता है गांजा का कारोबार, पुलिस ने मारा छापा तो खुला ये राज

Supaul News: सुपौल पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने गुप्त सुचना पर छापेमारी कर नशीले पदार्थ और हथियार के अवैध कारोबार में संलिप्त कारोबारी का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने भारी मात्रा में सामान बरामद करते हुए मौके से इस अवैध कारोबार में संलिप्त दो को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक महिला और एक पुरुष आरोपी शामिल है. यह मामला राघोपुर थाना क्षेत्र के गद्दी वार्ड 12 की है.

वीरपुर SDPO सुरेन्द्र कुमार ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि राघोपुर थाना क्षेत्र के गद्दी गांव वार्ड 12 में श्रवण साह की तरफ से नशीले पदार्थों और हथियारों का अवैध कारोबार किया जा रहा है. सूचना को गंभीरता से लेते हुए सुपौल एसपी सरथ आर एस के निर्देश पर तत्काल एक टीम गठित का गठन किया गया, जिसके बाद उक्त स्थल पर छापेमारी की गई. पुलिस टीम के पहुंचते ही घर में मौजूद दो युवक और एक महिला भागने का प्रयास करने लगे, लेकिन पुलिस बल और महिला सिपाही की तत्परता से एक युवक और एक महिला को मौके पर ही दबोच लिया गया. जबकि, एक अन्य युवक पुलिस को चकमा देकर फरार होने में सफल रहे.

बताया जा रहा है कि छापेमारी के दौरान गृह स्वामी सह मुख्य आरोपी श्रवण शाह भागने में सफल रहे. हालांकि, पुलिस ने मौके पर मौजूद उनके भाई सौरभ कुमार और पत्नी प्रियंका कुमारी को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया.

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छापेमारी में मिला पिस्टल कारतूस और गांजा

पुलिस ने श्रवण शाह के घर छापेमारी में दो को गिरफ्तार किया, जिसमें एक पुरुष और एक महिला आरोपी शामिल थे, गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने घर की गहन तलाशी ली, तो घर के एक कमरे में ट्रंक के नीचे छिपाकर रखे गए काले रंग की पॉलिथिन बरामद हुई. जब उसे खोलकर देखा गया उसमें दो पैकेट में कुल 1480 ग्राम गांजा मिला.

इसके अलावा पुलिस ने मौके से एक देशी पिस्टल और एक जिंदा कारतूस, 8 पुरानी घड़ियां, एक डिजिटल तराजू और 46,525 रुपये नकद भी बरामद किए. छापेमारी के दौरान 39 मोबाइल फोन और एक सप्लेंडर बाइक भी जब्त की गई है.

अन्य की तलाश में जुटी पुलिस

एसडीपीओ सुरेंद्र कुमार ने बताया कि नशीले पदार्थ सूखा नशा और गांजा समेत हथियार के कारोबार में जो भी संलित है, उसकी जांच की जा रही है. बताया जा रहा है कि इस अवैध कारोबार में बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंक की भी जांच की जा रही है. मामले में संलिप्त अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की तरफ से छापेमारी की जा रही है. फिलहाल, गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और मामले की सघन रूप से जांच की जा रही है.

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