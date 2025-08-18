सुपौल में गरजे प्रशांत किशोर, कहा- राहुल गांधी को सिर्फ चुनाव में ही याद आता है बिहार
सुपौल में गरजे प्रशांत किशोर, कहा- राहुल गांधी को सिर्फ चुनाव में ही याद आता है बिहार

Supaul News: सुपौल में बिहार बदलाव यात्रा के दौरान प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को बिहार की याद केवल चुनाव में आती है, जबकि मजदूरों पर हमले के समय वे चुप रहे.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Aug 18, 2025, 10:47 PM IST

प्रशांत किशोर
प्रशांत किशोर

जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने सुपौल में राहुल गांधी पर करारा हमला बोला. उन्होंने कहा कि, '55 साल के राहुल गांधी से पूछिए कि क्या उन्होंने आज से पहले एक दिन भी बिहार में बिताया है? उन्हें बिहार की याद सिर्फ चुनाव के वक्त आती है.' प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि जब महाराष्ट्र और तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों पर हमले हो रहे थे, तब राहुल गांधी चुप रहे. यहां तक कि जब तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने बिहारियों पर अपमानजनक टिप्पणी की, तब भी उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी. उन्होंने सवाल उठाया कि अब आखिर बिहारियों से वोट मांगने क्यों आए हैं.

प्रशांत किशोर ने सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं, बल्कि तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी तंज कसा. उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव की समझ सिर्फ खैनी, चुना, जाति और धर्म तक सीमित है. उनके पास इससे आगे सोचने की क्षमता नहीं है. नीतीश कुमार पर बोलते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि उनके दिन अब लद चुके हैं और वे अचेत अवस्था में सरकार चला रहे हैं. बिहार की जनता अब जन सुराज को नए विकल्प के तौर पर देख रही है.

सुपौल की सभा में प्रशांत किशोर ने राज्य में बढ़ते अपराध और माफिया राज पर भी खुलकर बातें कीं. उन्होंने कहा कि बिहार में बालू और शराब माफियाओं का बोलबाला है. आधे से ज्यादा प्रशासनिक अधिकारी शराब कारोबारियों से मिले हुए हैं. पुलिस प्रशासन कानून व्यवस्था की चिंता करने के बजाय कमाई में लगा हुआ है.

प्रशांत किशोर ने भाजपा नेता सम्राट चौधरी पर भी तंज कसते हुए कहा कि उनकी जितनी समझ है, वे उसी पर बयान देते हैं. साथ ही आनंद मिश्रा के भाजपा में शामिल होने की खबर पर उन्होंने कहा कि किसी को जहां शामिल होना है, वहां हो सकता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है.

दरअसल प्रशांत किशोर अपनी बिहार बदलाव यात्रा के तहत रविवार को सुपौल पहुंचे थे. गांधी मैदान में आयोजित जनसभा में उन्होंने बड़ी संख्या में जुटी जनता को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार की जनता अब बदलाव चाहती है और जन सुराज ही इसका विकल्प बनेगा.

;