Supaul News: तिरंगे के अपमान को लेकर सुपौल में राहुल गांधी का फूंका गया पुतला, अज्ञात लोगों पर केस दर्ज

सुपौल से तिरंगा झंडे के अपमान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो की सत्यता और समय की पुष्टि अभी तक नहीं हो सकी है, लेकिन बताया जा रहा है कि यह घटना आज निकाले गए वोटर अधिकार यात्रा के दौरान की है. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक वाहन से खींचे जा रहे झंडे के साथ तिरंगा भी नीचे सड़क पर गिर गया और इस दौरान एक शख्स उस पर पैर रखता दिखाई दिया.

इस वीडियो के सामने आते ही NDA कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश फैल गया. भाजपा और जदयू कार्यकर्ताओं ने इस घटना को राष्ट्रीय ध्वज का अपमान बताते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला फूंका और जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह घटना वोटर अधिकार यात्रा के दौरान लोहिया चौक पर हुई थी. उन्होंने महागठबंधन और कांग्रेस नेताओं को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया और सार्वजनिक तौर पर माफी की मांग की.

मामला बढ़ता देख पुलिस ने भी संज्ञान लिया और तिरंगा झंडे के अपमान को गंभीर मानते हुए अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. सदर पुलिस ने कहा कि वीडियो की जांच की जा रही है और दोषियों की पहचान कर उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

NDA कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि अगर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो विरोध और तेज किया जाएगा. वहीं भाजपा युवा मोर्चा और जदयू युवा मोर्चा ने भी मिलकर विरोध दर्ज कराया और इस घटना को देश का अपमान बताया. पुलिस जांच में जुट गई है और दोषियों पर कार्रवाई की उम्मीद जताई जा रही है.

इनपुट - सुभाष चंद्रा

