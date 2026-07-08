Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /BH Supaul
  • /राघोपुर में आफत की बारिश: बसावनपट्टी गांव में बहा पुल का डायवर्जन, फंसे हजारों लोग

राघोपुर में आफत की बारिश: बसावनपट्टी गांव में बहा पुल का डायवर्जन, फंसे हजारों लोग

Raghopur News: ग्रामीण कार्य विभाग विरपुर की तरफ से मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के तहत लगभग 3 करोड़ 32 लाख रुपये की लागत से उच्च स्तरीय आरसीसी पुल का निर्माण किया जा रहा है, इसको लेकर सड़क पर आवाजाही बरकरार रखने के लिए डायवर्जन बनाया गया था.

Edited By:Shailendra
Published: Jul 08, 2026, 10:36 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 10:36 PM IST
राघोपुर में आफत की बारिश: बसावनपट्टी गांव में बहा पुल का डायवर्जन, फंसे हजारों लोग
Image Credit: (Z News) बसावनपट्टी गांव में बहा पुल का डायवर्जनSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बोकारो में BSL क्वार्टर की सीढ़ी भरभरा कर गिरी, तीसरी मंजिल पर फंसे 12 लोग
BSL20 min ago
2
Sex racket1 hr ago
3
Jehanabad news2 hrs ago
4
CM Hemant Soren2 hrs ago
5
Pankaj Kumar Pal3 hrs ago