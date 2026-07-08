/राघोपुर में आफत की बारिश: बसावनपट्टी गांव में बहा पुल का डायवर्जन, फंसे हजारों लोग

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सुपौल जिले के राघोपुर प्रखंड के करजाइन पंचायत वार्ड 4 स्थित बसावनपट्टी गांव में मंगलवार की देर रात हुई बारिश के कारण भारी तबाही हुई है. बताया गया कि गांव के समीप पुल निर्माण के लिए बनाया गया डायवर्जन पानी में बह गया है, जिससे गांव के आसपास का इलाका जलमग्न हो गया है और हजारों लोगों की आवाजाही भी प्रभावित हो गई है. आलम यह है कि गांव के लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है.
दरअसल, ग्रामीण कार्य विभाग विरपुर की तरफ से मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के तहत लगभग 3 करोड़ 32 लाख रुपये की लागत से उच्च स्तरीय आरसीसी पुल का निर्माण किया जा रहा है, इसको लेकर सड़क पर आवाजाही बरकरार रखने के लिए डायवर्जन बनाया गया था, लेकिन देर रात हुई बारिश के कारण पानी का दबाव बढ़ने से यह डायवर्जन पानी में बह गया है. आलम यह है कि यहां दो से तीन फिट पानी का बहाव होने लगा है, ऐसे में डायवर्जन के उसपार रहने वाले गांव के लोगों की आवाजाही पूरी तरह से प्रभावित हो गई है.
ग्रामीणों का आरोप है कि संवेदक को कहा गया था कि उक्त स्थल पर पानी का दबाव रहता है, लेकिन संवेदक ग्रामीणों की एक नहीं सुनी गई, जिसके चलते अब डायवर्जन टूट जाने के कारण इसका खामियाजा गांव वालों को भुगतना पड़ गया है.
गांव के लोगों ने बताया कि करीब डेढ़ सौ घरों की बस्ती के लोगों का आना जाना प्रभावित हो गया है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाया है, स्वास्थ्य सेवा से लेकर अन्य कार्य प्रभावित हो गया है. ग्रामीणों ने जल्द इसकी मरम्मती करने की मांग की है.
इस बाबत पूछे जाने पर ग्रामीण कार्य विभाग विरपुर के सहायक अभियंता अंजन कुमार ने बताया कि संवेदक से बात हो चुकी है, जल्द ही डायवर्सन की मरम्मती करने का निर्देश दिया गया है.
रिपोर्ट:सुभाष चंद्रा