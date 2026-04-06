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Ramnager News: पिपरा प्रखंड में छात्राओं की बिगड़ी तबीयत पर स्कूल प्रबंधन और जिला प्रशासन मौन, आखिर क्या है मामला?

Supaul News: बिहार के पश्चिम चंपारण के पिपरा प्रखंड के रामनगर स्थित OBC कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय में चार छात्राएं अचानक बीमार हो गईं, जिनमें बुखार, सिरदर्द, उल्टी और सीने में दर्द जैसे लक्षण पाए गए. सभी छात्राओं को तत्काल सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के बाद उनकी हालत में सुधार बताया जा रहा है.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 06, 2026, 03:11 PM IST

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Ramnager News: पिपरा प्रखंड में छात्राओं की बिगड़ी तबीयत पर स्कूल प्रबंधन और जिला प्रशासन मौन, आखिर क्या है मामला?
Ramnager News: पिपरा प्रखंड में छात्राओं की बिगड़ी तबीयत पर स्कूल प्रबंधन और जिला प्रशासन मौन, आखिर क्या है मामला?

Supaul News​: बिहार के पश्चिम चंपारण के पिपरा प्रखंड के रामनगर नगर स्थित अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय में उस समय अफरा-तफरी मच गई जब चार छात्राएं अचानक बीमार पड़ गईं. सभी छात्राओं को तेज बुखार, सिरदर्द, उल्टी और सीने में दर्द की शिकायत होने लगी, जिसके बाद स्कूल प्रशासन ने तुरंत उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया. घटना के बाद पूरे विद्यालय परिसर में हड़कंप की स्थिति बन गई और परिजनों में भी चिंता का माहौल देखा गया.

अस्पताल में इलाज के बाद छात्राओं की हालत में सुधार
सदर अस्पताल में भर्ती कराए जाने के बाद डॉक्टरों ने तुरंत सभी छात्राओं का इलाज शुरू किया. मौके पर मौजूद चिकित्सक डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया कि छात्राओं को आवश्यक दवाइयां दी गई हैं और इलाज के बाद उनकी हालत में सुधार देखा गया है. फिलहाल सभी छात्राएं डॉक्टरों की निगरानी में हैं और उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है.

ये भी पढ़ें: जहानाबाद में 5 साल के छात्र की चाकुओं से गोदकर हत्या! परिजनों ने NH-22 किया जाम

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स्कूल प्रबंधन ने बयान देने से किया परहेज
इस घटना के बाद स्कूल प्रबंधन की ओर से कैमरे पर कुछ भी कहने से परहेज किया गया. हालांकि ऑफ कैमरा विद्यालय के प्रिंसिपल इस्लाम नबी ने बताया कि खेलने के दौरान एक छात्रा को चोट लग गई थी, जिसके बाद उसका उपचार किया गया और अब स्थिति सामान्य है. प्रबंधन ने मामले को ज्यादा गंभीर नहीं बताया है.

जिला कल्याण पदाधिकारी भी मौन, जांच की स्थिति स्पष्ट नहीं
इस मामले को लेकर जिला कल्याण पदाधिकारी ने भी फिलहाल किसी प्रकार का बयान देने से परहेज किया है. चार छात्राओं के एक साथ बीमार होने की घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, हालांकि प्रशासनिक स्तर पर अभी तक किसी जांच या कारण को लेकर आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.

रिपोर्ट: सुभाष झा

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