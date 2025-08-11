सुपौल में पानी के दबाव से ग्रामीण पुलिया ध्वस्त, हजारों लोगों की आवाजाही ठप

Supaul News: सुपौल के किसनपुर प्रखंड में थरबिटिया स्टेशन के पास पानी के तेज दबाव से ग्रामीण सड़क पर बना पुलिया और उसका एप्रोच पथ ध्वस्त हो गया, जिससे हजारों लोगों की आवाजाही ठप हो गई.
सुपौल: सुपौल जिले के किसनपुर प्रखंड अंतर्गत थरबिटिया स्टेशन के दक्षिणी रेलवे ढाला के पास पानी के तेज दबाव से ग्रामीण सड़क पर बना एक पुलिया देर रात ध्वस्त हो गया. पुलिया का एप्रोच पथ भी कट जाने से इस मार्ग पर आवागमन पूरी तरह ठप हो गया है, जिससे हजारों ग्रामीणों की आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हो गई है. घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है.
ग्रामीणों का कहना है कि यह पुलिया पिछले चार-पांच वर्षों से जर्जर हालत में था और कई बार धंस भी चुका था. आलम यह था कि पुलिया की खराब स्थिति के कारण पिछले कई वर्षों से वाहनों की आवाजाही बंद थी और लोग केवल पैदल ही इससे गुजर पाते थे. ग्रामीणों ने कई बार स्थानीय प्रशासन, संबंधित विभाग और जनप्रतिनिधियों से पुलिया की मरम्मत की मांग की, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई. इस बीच, लगातार बारिश और पानी के तेज बहाव ने पुलिया की कमजोर संरचना को और नुकसान पहुंचाया, जिसके चलते बीती रात एप्रोच पथ टूट गया और पुलिया पूरी तरह ध्वस्त हो गया.
घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय प्रशासन, रेलवे के अभियंता और अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. हालांकि, मौके पर मौजूद रेलवे अधिकारी ने इस संबंध में कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया. ग्रामीणों का आरोप है कि यदि प्रशासन और विभाग ने समय रहते कदम उठाया होता, तो इस हादसे को टाला जा सकता था. खास बात यह है कि 25 और 26 जून 2024 को जी मीडिया ने इस जर्जर पुलिया की खबर प्रमुखता से चलाई थी, लेकिन इसके बावजूद कोई पहल नहीं की गई.
पुलिया ध्वस्त होने से आसपास के कई गांवों का संपर्क कट गया है, जिससे स्कूली बच्चों, मरीजों और कामकाजी लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. बारिश का मौसम होने के कारण पानी का बहाव लगातार तेज है, जिससे मरम्मत कार्य में भी दिक्कत आने की संभावना है. रेलवे विभाग द्वारा वर्षों पहले निर्मित इस पुलिया की मरम्मत अब प्राथमिकता बन चुकी है. ग्रामीणों को उम्मीद है कि प्रशासन जल्द से जल्द कार्रवाई कर इस मार्ग को बहाल करेगा, ताकि उनकी दैनिक जिंदगी में आई कठिनाइयों का अंत हो सके. फिलहाल, लोग वैकल्पिक रास्तों का सहारा ले रहे हैं, लेकिन वह लंबा और असुविधाजनक है.
