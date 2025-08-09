सुपौल में अपराधियों का तांडव, लालगंज चौक पर सरपंच के बेटे को दिनदहाड़े सिर में मारी गोली

सुपौल जिले में अपराधियों ने दिनदहाड़े एक युवक को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया. यह सनसनीखेज घटना भपटियाही थाना क्षेत्र के लालगंज चौक के पास हुई. गोली युवक के सिर में लगी, जिससे उसकी हालत नाजुक हो गई. घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई और लोग भयभीत हो गए. पुलिस को सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी.

मिली जानकारी के अनुसार, घायल युवक मुरली पंचायत के सरपंच शनिचर यादव का 40 वर्षीय पुत्र श्रीराम यादव है. शनिवार को अपराधियों ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें एक गोली सीधे उसके सिर में लगी. हमलावर घटना को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए. अचानक हुई इस वारदात से आसपास अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

गोली लगते ही श्रीराम यादव लहूलुहान होकर गिर पड़ा. स्थानीय लोगों ने तुरंत उसे उठाकर राघोपुर रेफरल अस्पताल पहुंचाया. वहां मौजूद चिकित्सक डॉ. राहुल झा ने बताया कि युवक की हालत बेहद गंभीर है. सिर में लगी गोली और अत्यधिक खून बहने के कारण उसे बेहतर इलाज के लिए बाहर रेफर कर दिया गया.

घटना के चश्मदीदों के अनुसार, श्रीराम यादव रोजाना की तरह लालगंज चौक पर मौजूद था. तभी अचानक कुछ अपराधी वहां पहुंचे और बिना किसी बहस के फायरिंग शुरू कर दी. गोली लगने के बाद हमलावर तुरंत वहां से भाग निकले.

भपटियाही थाना प्रभारी संजय दास ने बताया कि वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और सबूत इकट्ठा करने के साथ-साथ हमलावरों की तलाश शुरू कर दी गई है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

इनपुट- सुभाष झा

