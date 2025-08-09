सुपौल में अपराधियों का तांडव, लालगंज चौक पर सरपंच के बेटे को दिनदहाड़े सिर में मारी गोली
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2873919
Zee Bihar JharkhandBH Supaul

सुपौल में अपराधियों का तांडव, लालगंज चौक पर सरपंच के बेटे को दिनदहाड़े सिर में मारी गोली

सुपौल जिले के लालगंज चौक पर अपराधियों ने मुरली पंचायत के सरपंच के बेटे श्रीराम यादव को दिनदहाड़े गोली मार दी. सिर में लगी गोली से वह गंभीर रूप से घायल हो गया. स्थानीय लोगों ने तुरंत उसे राघोपुर रेफरल अस्पताल पहुंचाया, जहां हालत गंभीर होने के कारण बाहर रेफर कर दिया गया. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Aug 09, 2025, 05:26 PM IST

Trending Photos

सुपौल में अपराधियों का तांडव
सुपौल में अपराधियों का तांडव

सुपौल जिले में अपराधियों ने दिनदहाड़े एक युवक को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया. यह सनसनीखेज घटना भपटियाही थाना क्षेत्र के लालगंज चौक के पास हुई. गोली युवक के सिर में लगी, जिससे उसकी हालत नाजुक हो गई. घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई और लोग भयभीत हो गए. पुलिस को सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी.

मिली जानकारी के अनुसार, घायल युवक मुरली पंचायत के सरपंच शनिचर यादव का 40 वर्षीय पुत्र श्रीराम यादव है. शनिवार को अपराधियों ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें एक गोली सीधे उसके सिर में लगी. हमलावर घटना को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए. अचानक हुई इस वारदात से आसपास अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

गोली लगते ही श्रीराम यादव लहूलुहान होकर गिर पड़ा. स्थानीय लोगों ने तुरंत उसे उठाकर राघोपुर रेफरल अस्पताल पहुंचाया. वहां मौजूद चिकित्सक डॉ. राहुल झा ने बताया कि युवक की हालत बेहद गंभीर है. सिर में लगी गोली और अत्यधिक खून बहने के कारण उसे बेहतर इलाज के लिए बाहर रेफर कर दिया गया.

घटना के चश्मदीदों के अनुसार, श्रीराम यादव रोजाना की तरह लालगंज चौक पर मौजूद था. तभी अचानक कुछ अपराधी वहां पहुंचे और बिना किसी बहस के फायरिंग शुरू कर दी. गोली लगने के बाद हमलावर तुरंत वहां से भाग निकले.

भपटियाही थाना प्रभारी संजय दास ने बताया कि वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और सबूत इकट्ठा करने के साथ-साथ हमलावरों की तलाश शुरू कर दी गई है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

इनपुट- सुभाष झा

ये भी पढ़ें- सीट बंटवारे पर जीतन राम मांझी का बड़ा बयान, कहा- बंटवारा लगभग तय

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Supaul News

Trending news

Jitan Ram Manjhi
सीट बंटवारे पर जीतन राम मांझी का बड़ा बयान, कहा- बंटवारा लगभग तय
Bettiah news
अफसरशाही का शिकार हुए सांसद! संजय जायसवाल को बुलाकर CO गायब
Rabri Devi
रक्षाबंधन पर राबड़ी देवी ने अपने मुंहबोले भाई सुनील सिंह को राखी बांधी
Pawan Singh
9 जून, 2023 को जब एक साथ नजर आए थे पवन सिंह और शालू सिंह, तब हुआ था 'ओढ़नी हटा के!'
Tej Pratap Yadav
4 बहनों ने तेजप्रताप को भेजी राखी,मौसेरी बहन ने भी बांधा पर मीसा-रोहिणी ने नहीं भेजी
Godda news
'मैं भगोड़ा नहीं हूं', गिरफ्तारी देने थाने खुद पहुंचे बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे
Bihar Voter List
SIR Voter List:9 दिनों बाद भी किसी राजनीतिक दल ने नहीं कराई आपत्ति दर्ज, आखिर क्यों?
Tejashwi Yadav
तेजस्वी यादव ने रक्षाबंधन की दी बधाई, लेकिन महिलाओं को लिखा खुला पत्र, जानें वादे
Jamshedpur News
झारखंड में बड़ा ट्रेन हादसा, दो मालगाड़ियां आपस में टकराईं, 10 ट्रेनें रद्द
Bihar News
भाभी से संबंध बनाता था छोटू, टेंशन में बड़े भाई ने हत्या कर दी, हो गया खुलासा
;