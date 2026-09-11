/सुपौल मदरसा कांड: इलाज के दौरान दूसरी छात्रा की मौत, पुलिस ने किया सील

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सुपौल के एक निजी मदरसा में समोसा खाने से बीमार हुई दूसरी छात्रा की भी 11 सितंबर, 2026 दिन शुक्रवार को इलाज के दौरान मौत हो गई. यह मामला सदर थाना क्षेत्र के बसबिट्टी स्थित एक निजी मदरसा का है, जहां बीते 7 सितंबर की शाम तीन-चार छात्राओं ने समोसा खाया था. इसके बाद 8 तारीख की सुबह चार छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई. इलाज के दौरान ही 8 तारीख को एक छात्रा की मौत हो गई थी, जबकि तीन बीमार छात्राओं को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. बताया जा रहा है कि इलाजरत तीन छात्राओं में से एक और छात्रा की मौत आज हो गई, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया है.
इस बाबत मृतक छात्रा के पिता ने जिला प्रशासन से मामले की जांच कर समुचित कार्रवाई की मांग की है. निजी मदरसा में बीमार होने के बाद छात्राओं की मौत के मामले में शिक्षा विभाग ने भी जांच शुरू कर दी है. शिक्षा विभाग की ओर से मदरसा के कागजातों की जांच की जा रही है. वहीं, बीमार छात्रा की मौत के मामले में भी बारीकी से जांच शुरू कर दी गई है.
शिक्षा विभाग के DPO आलोक कुमार ने बताया कि उक्त मदरसा को जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग से संचालन की कोई स्वीकृति नहीं मिली है. बिना किसी वैध कागजात के मदरसा का संचालन किए जाने को लेकर शिक्षा विभाग की तरफ से समुचित कार्रवाई शुरू कर दी गई है. फिलहाल, मदरसा को सील कर दिया गया है. DPO आलोक कुमार ने बताया कि जांच की प्रक्रिया अभी चल रही है, जांच पूरी होने पर रिपोर्ट SDM सुपौल को सौंपी जाएगी, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.
उन्होंने कहा कि मदरसा की आधारभूत संरचना काफी खराब है. बांस और टट्टर से रसोईघर का निर्माण किया गया है. विभागीय मानकों को दरकिनार कर मदरसा का संचालन चदरे से बने घर में किया जा रहा है. इतना ही नहीं, क्लास रूम में ही रहने और सोने की व्यवस्था की गई है. मदरसा में नाबालिग बच्चियों को रखा गया है, जिसको लेकर विभागीय गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया है.
इस पूरे मामले को लेकर सुपौल SDM मनोहर कुमार साहू ने बताया कि मदरसा मामले में अब तक दो छात्राओं की मौत हो चुकी है. उन्होंने कहा कि पूरे मामले में पुलिस की ओर से केस दर्ज कर जांच की जा रही है. इसके अलावा शिक्षा विभाग द्वारा मदरसा से संबंधित जांच की जा रही है, जांच रिपोर्ट आने के बाद समुचित कार्रवाई की जाएगी.
मालूम हो कि सुपौल सदर थाना क्षेत्र के बसबिट्टी वार्ड 19 स्थित जामिअतुस सालिहात एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा संचालित एक निजी मदरसा में सोमवार को अध्ययनरत एक छात्रा अल्फिशा से मिलने उसकी मां आई थी. छात्रा की मां ने उसे मिठाई और समोसा दिया, जिसके बाद वह वापस चली गई.
बताया गया कि उस समोसे और मिठाई को खाने के बाद तीन-चार छात्राओं की तबीयत अचानक खराब हो गई. इसके बाद सभी बच्चियों को आनन-फानन में इलाज के लिए एक निजी चिकित्सक के पास ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान 10 वर्षीय छात्रा अल्फिशा की मौत हो गई, जबकि अन्य तीन छात्राओं का निजी अस्पताल में इलाज किया जा रहा था.
घटना के दिन मौके पर सुपौल SP सरथ आर एस, SDM मनोहर साहू, शिक्षा विभाग के DPO आलोक कुमार, SDPO दिलीप कुमार और थानाध्यक्ष समेत अन्य अधिकारी स्थल पर पहुंचे और घटना का जायजा लेकर जांच शुरू कर दी.
इधर शुक्रवार को जानकारी मिली है कि मदरसा में बीमार हुई तीन इलाजरत छात्राओं में से एक और 11 वर्षीय छात्रा हलीमा सादिया की मौत हो गई है. इस तरह इस मामले में अब तक दो छात्राओं की मौत हो चुकी है. बाकी दो छात्राएं जो इलाजरत थी, उनकी तबीयत में सुधार होने के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है और वे दोनों अपने घर जा चुकी हैं. फिलहाल, इस घटना को लेकर प्रशासन गंभीर है और मामले की बारीकी से जांच करने की बात कह रहा है.
रिपोर्ट: सुभाष झा