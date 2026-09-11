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सुपौल मदरसा कांड: इलाज के दौरान दूसरी छात्रा की मौत, पुलिस ने किया सील

सुपौल में इलाज के दौरान दूसरी छात्रा की भी मौत हो गई. छात्रा की मौत के बाद क्षेत्र में कोहराम मच गया है. वहीं, पुलिस ने मदरसा सील को सील कर दिया है और जांच में जुट गई है. बता दें कि एक छात्रा की मौत घटना वाले दिन ही हो गई थी.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Sep 11, 2026, 10:59 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 11:35 PM IST
सुपौल मदरसा कांड: इलाज के दौरान दूसरी छात्रा की मौत, पुलिस ने किया सील
Image Credit: सुपौल में मदरसा सील कर जांच में जुटी (Photo- वीडियो ग्रैब)

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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