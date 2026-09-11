/सुपौल मदरसा कांड: इलाज के दौरान दूसरी छात्रा की मौत, पुलिस ने किया सील

सुपौल के एक निजी मदरसा में समोसा खाने से बीमार हुई दूसरी छात्रा की भी 11 सितंबर, 2026 दिन शुक्रवार को इलाज के दौरान मौत हो गई. यह मामला सदर थाना क्षेत्र के बसबिट्टी स्थित एक निजी मदरसा का है, जहां बीते 7 सितंबर की शाम तीन-चार छात्राओं ने समोसा खाया था. इसके बाद 8 तारीख की सुबह चार छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई. इलाज के दौरान ही 8 तारीख को एक छात्रा की मौत हो गई थी, जबकि तीन बीमार छात्राओं को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. बताया जा रहा है कि इलाजरत तीन छात्राओं में से एक और छात्रा की मौत आज हो गई, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया है.