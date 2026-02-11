'बिना बताए निकलवाया मेरी बच्चेदानी', उदित नारायण पर पहली पत्नी का आरोप, केस दर्ज

Singer Udit Narayan: बॉलीवुड के मशहूर पार्श्व गायक उदित नारायण एक बार फिर विवादों में हैं. वह एक बड़ी कानूनी मुसीबत में फंसते नजर आ रहे हैं. उदित नारायण की पहली पत्नी रंजना झा ने सनसनीखेज आरोप लगाया है. पहली पत्नी रंजना ने आरोप लगाया कि उदित नारायण ने बिना बताए मेरा गर्भाशय निकलवा दिया था. उन्होंने बिहार के सुपौल जिले के महिला थाने में उदित नारायण के खिलाफ एक लिखित शिकायत दर्ज कराई है.

रंजना झा ने पुलिस को दिए आवेदन में आरोप लगाया है कि साल 1996 में उदित नारायण और उनके भाइयों ने मिलकर एक सोची-समझी साजिश के तहत दिल्ली के एक बड़े अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया था. इलाज के बहाने साजिश का आरोप लगाते हुए रंजना ने दावा किया कि उन्हें इलाज का बहाना बनाकर लाया गया था. मगर, उनकी मर्जी और जानकारी के बिना उनका गर्भाशय (Uterus) निकलवा दिया गया.

उन्होंने अपनी शिकायत में कहा कि मेरी (रंजना झा) शादी उदित नारायण से 7 दिसंबर 1984 को हुई थी. रंजना झा ने आरोप लगाया कि उदित नारायण ने उन्हें तलाक दिए बिना ही दीपा से दूसरी शादी कर ली थी. उन्होंने कहा कि जब उन्होंने इसका विरोध किया, तो उन्हें मुंबई में घर में घुसने से रोक दिया गया और खूब परेशान किया गया.

बता दें कि इससे पहले भी रंजना झा कोर्ट में मेंटेनेंस और अपने वैवाहिक अधिकारों को लेकर केस लड़ चुकी हैं. वहीं, सुपौल पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है. हालांकि, मामला करीब 30 साल पुराना बताया जा रहा है. पुलिस अस्पताल के रिकॉर्ड और गवाहों की तलाश कर रही है ताकि तथ्यों की पुष्टि की जा सके.

