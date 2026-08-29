/सुपौल सदर अस्पताल में C-Arm मशीन से पहली बार हुआ टिबिया फ्रैक्चर का ऑपरेशन, मरीज पूरी तरह स्वस्थ

सुपौल सदर अस्पताल में पहली बार मेजर ऑर्थोपेडिक ऑपरेशन के तहत C-Arm मशीन की मदद से टिबिया फ्रैक्चर का इंटरलॉकिंग मेजर ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया गया है. ऑपरेशन के बाद मरीज की हालत पूरी तरह स्थिर और ठीक बताई जा रही है. बताया गया कि आशीष कुमार नाम का एक मरीज सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया था. दुर्घटना के बाद उन्हें इलाज के लिए सुपौल सदर अस्पताल लाया गया. सदर अस्पताल में चिकित्सकों द्वारा जांच किए जाने पर मरीज के टिबिया फ्रैक्चर की पुष्टि हुई. इसके बाद सदर अस्पताल के ऑर्थोपेडिक चिकित्सक डॉ बीएन भारती के नेतृत्व में मरीज का C-Arm मशीन की मदद से इंटरलॉकिंग मेजर ऑपरेशन किया गया.