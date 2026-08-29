/सुपौल सदर अस्पताल में C-Arm मशीन से पहली बार हुआ टिबिया फ्रैक्चर का ऑपरेशन, मरीज पूरी तरह स्वस्थ

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सुपौल सदर अस्पताल में पहली बार मेजर ऑर्थोपेडिक ऑपरेशन के तहत C-Arm मशीन की मदद से टिबिया फ्रैक्चर का इंटरलॉकिंग मेजर ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया गया है. ऑपरेशन के बाद मरीज की हालत पूरी तरह स्थिर और ठीक बताई जा रही है. बताया गया कि आशीष कुमार नाम का एक मरीज सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया था. दुर्घटना के बाद उन्हें इलाज के लिए सुपौल सदर अस्पताल लाया गया. सदर अस्पताल में चिकित्सकों द्वारा जांच किए जाने पर मरीज के टिबिया फ्रैक्चर की पुष्टि हुई. इसके बाद सदर अस्पताल के ऑर्थोपेडिक चिकित्सक डॉ बीएन भारती के नेतृत्व में मरीज का C-Arm मशीन की मदद से इंटरलॉकिंग मेजर ऑपरेशन किया गया.
चिकित्सक ने बताया कि यह सुपौल सदर अस्पताल के ऑर्थोपेडिक विभाग में किया गया पहला मेजर ऑपरेशन है, जो पूरी तरह सफल रहा. ऑपरेशन के बाद मरीज की स्थिति अच्छी बताई जा रही है. डॉ. बीएन भारती ने बताया कि सिविल सर्जन डॉ बाबू साहब झा के प्रयास से सदर अस्पताल में C-Arm मशीन उपलब्ध कराई गई है. इस मशीन की मदद से ऑपरेशन के दौरान लाइव इमेज देखकर चिकित्सक को उपचार में काफी सुविधा मिलती है.
मौके पर मौजूद सिविल सर्जन बाबू साहब झा ने बताया कि C-Arm मशीन ऐसी तकनीक है, जिसकी सहायता से ऑपरेशन के दौरान हड्डी की स्थिति की लाइव इमेज देखी जा सकती है. उन्होंने कहा कि सदर अस्पताल सुपौल में पहली बार नि:शुल्क टिबिया फैक्चर का मेजर ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया गया है.
उन्होंने कहा कि सदर अस्पताल में अनुभवी और योग्य चिकित्सक उपलब्ध हैं और आने वाले समय में मरीजों को बेहतर और आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास लगातार जारी रहेगा. सफल ऑपरेशन के बाद मरीज के परिजनों ने चिकित्सक सहित अस्पताल की पूरी टीम को बधाई दी.
डॉ. बीएन भारती ने कहा कि जिस प्रकार की सुविधा के लिए पहले बड़े शहरों के अस्पतालों का रुख करना पड़ता था. अब वही सुविधा सुपौल सदर अस्पताल में उपलब्ध होना जिले के मरीजों के लिए बड़ी राहत की बात है. सुपौल सदर अस्पताल में हुए इस सफल मेजर ऑर्थोपेडिक ऑपरेशन को जिले में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.
रिपोर्ट: सुभाष चंद्रा