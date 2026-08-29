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सुपौल सदर अस्पताल में C-Arm मशीन से पहली बार हुआ टिबिया फ्रैक्चर का ऑपरेशन, मरीज पूरी तरह स्वस्थ

आमतौर पर जो सुविधा सिर्फ बड़े बड़े चिकित्सा संस्थानों में ही देखी जाती थी, वैसी सुविधा अब सुपौल के सदर अस्पताल में भी शुरू हो गई है. दरअसल, सुपौल सदर अस्पताल में पहली बार C-Arm मशीन की मदद से टिबिया फैक्चर का सफल इंटरलॉकिंग मेजर ऑपरेशन किया गया.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Aug 29, 2026, 05:42 AM IST|Updated: Aug 29, 2026, 05:42 AM IST
सुपौल सदर अस्पताल में C-Arm मशीन से पहली बार हुआ टिबिया फ्रैक्चर का ऑपरेशन, मरीज पूरी तरह स्वस्थ
Image Credit: सदर अस्पताल सुपौल में C-Arm मशीन से टिबिया फ्रैक्चर का नि:शुल्क सफल इलाज (Photo- वीडियो ग्रैब)

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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