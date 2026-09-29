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सुपौल में 12 घंटे में अपहरणकांड का खुलासा, मोहम्मद जीशान सकुशल बरामद, कई आरोपी हिरासत में

Supaul News: सुपौल पुलिस ने जीशान अपहरण कांड का महज 12 घंटे के अंदर खुलासा करते हुए अपहृत मोहम्मद जीशान को सकुशल बरामद कर लिया. SP सरथ आरएस ने बताया कि त्रिवेणीगंज SDPO के नेतृत्व में SIT गठित कर सुपौल, अररिया पुलिस और STF की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की.

Edited ByRupak Mishra
Published: Sep 29, 2026, 06:24 AM IST|Updated: Sep 29, 2026, 06:24 AM IST
सुपौल में 12 घंटे में अपहरणकांड का खुलासा, मोहम्मद जीशान सकुशल बरामद, कई आरोपी हिरासत में
Image Credit: सुपौल में 12 घंटे में अपहरणकांड का खुलासा, मोहम्मद जीशान सकुशल बरामद (ZEE MEDIA)

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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