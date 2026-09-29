/सुपौल में 12 घंटे में अपहरणकांड का खुलासा, मोहम्मद जीशान सकुशल बरामद, कई आरोपी हिरासत में

वैज्ञानिक अनुसंधान और विभिन्न साक्ष्यों के आधार पर पुलिस टीम को जानकारी मिली कि अपहरण की इस घटना में अररिया के नरपतगंज के कुछ अपराधियों की संलिप्तता है. इसके बाद सुपौल पुलिस, अररिया पुलिस और STF की संयुक्त टीम ने ताबड़तोड़ छापेमारी की. इस दौरान घटना में संलिप्त कई अपराधियों को हिरासत में लिया गया. जिस गाड़ी से अपहरण की घटना को अंजाम दिया गया था, उसका मूवमेंट फुलकाहा थाना क्षेत्र में होने की जानकारी मिली. इसके बाद पुलिस ने फुलकाहा थाना क्षेत्र में छापेमारी की, जहां बॉर्डर इलाके से अपहृत मोहम्मद जीशान को सकुशल बरामद कर लिया गया.