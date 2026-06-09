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Supaul News: कोसी नदी में नाव पलटने से मचा हड़कंप, 10 डूबे, ग्रामीणों ने जान जोखिम में डालकर सभी को बचाया

पटना के बाद अब सुपौल जिले में बड़ा नाव हादसा सामने आया है. जानकारी के मुताबिक, सरायगढ़ भपटीयाही प्रखंड क्षेत्र के सरायगढ़ में कोसी नदी में मजदूरों से भरी नाव पलट गई. बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त नाव पर करीब 20 से 25 मजदूर सवार थे. सभी नदी पार करके मूंग तोड़ने जा रहे थे.

Edited By:K Raj Mishra
Published: Jun 09, 2026, 11:37 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 11:37 AM IST
Supaul News: कोसी नदी में नाव पलटने से मचा हड़कंप, 10 डूबे, ग्रामीणों ने जान जोखिम में डालकर सभी को बचाया
Image Credit: सुपौल नाव हादसा

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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