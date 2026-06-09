राज्य चुनें
Supaul News: पटना के बाद अब सुपौल जिले में बड़ा नाव हादसा सामने आया है. जानकारी के मुताबिक, सरायगढ़ भपटीयाही प्रखंड क्षेत्र के सरायगढ़ में कोसी नदी में मजदूरों से भरी नाव पलट गई. बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त नाव पर करीब 20 से 25 मजदूर सवार थे. सभी नदी पार करके मूंग तोड़ने जा रहे थे. किनारे के पास पहुंचने ही किसी बात को लेकर नाव में भगदड़ मच गई और इसी कारण से नाव नदी में पलट गई है. नाव पलटने से इस पर सवार करीब 10 लोग नदी में डूब गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों के द्वारा सभी को सुरक्षित निकाला गया.
इस घटना में कुछ लोगों की हालत बिगड़ गई, जिन्हें आनन-फानन में नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया. करीब 5 लोगों का अभी भी अस्पताल में इलाज चल रहा है. घटना की जानकारी मिलते ही CO धीरज कुमार, थानाध्यक्ष और प्रखंड प्रमुख विजय यादव के साथ स्थानीय प्रशासन की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची. इस मामले को लेकर CO धीरज कुमार ने बताया कि नाव पर सवार लोगों से पूछताछ की जा रही है. इसके बाद ही घटना का कारण स्पष्ट पता चल पाएगा. कितने लोग लापता हैं? इसको लेकर भी पूछताछ चल रही है. मामले को लेकर आवश्यक पहल की जा रही है. NDRF टीम को भी बुलाया जा रहा है.
रिपोर्ट- सुभाष झा