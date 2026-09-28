/सुपौल में दिनदहाड़े युवक का अपहरण, बदमाशों ने की 4 राउंड फायरिंग, जांच में जुटी पुलिस

Supaul News: सुपौल में दिनदहाड़े एक युवक के अपहरण का मामला सामने आया है. इस दौरान अपराधियों ने दहशत फैलाने के उद्देश्य से फायरिंग भी की, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है. यह घटना भीमपुर थाना क्षेत्र के बेलागंज की बताई जा रही है. जहां SH-91 जदिया-बलुआ पथ पर बेलागंज के समीप दिनदहाड़े कार सवार अपराधियों ने बाइक से जा रहे एक युवक को पहले ठोकर मार दी. ठोकर लगने के बाद बाइक सवार युवक सड़क पर गिर गया. बताया जाता है कि इसके बाद कार सवार अपराधियों ने उक्त युवक को जबरन कार में बैठाया और वहां से फरार हो गए. मौके पर मौजूद लोगों ने जब घटना का विरोध करने की कोशिश की तो कार सवार बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी. बताया जा रहा है कि बदमाशों ने चार राउंड गोली चलाई, जिससे लोगों में दहशत फैल गई.