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सुपौल में दिनदहाड़े युवक का अपहरण, बदमाशों ने की 4 राउंड फायरिंग, जांच में जुटी पुलिस

Supaul News: सुपौल के भीमपुर थाना क्षेत्र में दिनदहाड़े कार सवार बदमाशों ने बाइक सवार युवक का अपहरण कर लिया. मौके पर मौजूद लोगों ने जब विरोध किया तब बदमाशों ने चार राउंड फायरिंग भी की. पुलिस ने स्पेशल टीम गठित कर छापेमारी शुरू कर दी है.

Published: Sep 28, 2026, 05:51 PM IST|Updated: Sep 28, 2026, 05:51 PM IST
सुपौल में दिनदहाड़े युवक का अपहरण, बदमाशों ने की 4 राउंड फायरिंग, जांच में जुटी पुलिस
Image Credit: सुपौल में दिनदहाड़े युवक का अपहरण, बदमाशों ने की 4 राउंड फायरिंग (zee media)

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