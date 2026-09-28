/सुपौल में दिनदहाड़े युवक का अपहरण, बदमाशों ने की 4 राउंड फायरिंग, जांच में जुटी पुलिस

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Supaul News: सुपौल में दिनदहाड़े एक युवक के अपहरण का मामला सामने आया है. इस दौरान अपराधियों ने दहशत फैलाने के उद्देश्य से फायरिंग भी की, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है. यह घटना भीमपुर थाना क्षेत्र के बेलागंज की बताई जा रही है. जहां SH-91 जदिया-बलुआ पथ पर बेलागंज के समीप दिनदहाड़े कार सवार अपराधियों ने बाइक से जा रहे एक युवक को पहले ठोकर मार दी. ठोकर लगने के बाद बाइक सवार युवक सड़क पर गिर गया. बताया जाता है कि इसके बाद कार सवार अपराधियों ने उक्त युवक को जबरन कार में बैठाया और वहां से फरार हो गए. मौके पर मौजूद लोगों ने जब घटना का विरोध करने की कोशिश की तो कार सवार बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी. बताया जा रहा है कि बदमाशों ने चार राउंड गोली चलाई, जिससे लोगों में दहशत फैल गई.
कार सवार बदमाश युवक को अगवा कर वहां से फरार हो गए. बताया जा रहा है कि अपहरण किए गए युवक का नाम 20 वर्षीय मो. जीशान खान है, जो छातापुर के माधोपुर का रहने वाला है. मो. जीशान खान के अपहरण की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया.
घटना की सूचना मिलते ही भीमपुर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी. वहीं, घटना की जानकारी मिलते ही त्रिवेणीगंज SDPO दिलीप कुमार और SP सरथ आर. एस. भी मौके पर पहुंचे और घटना का जायजा लिया.
एसपी सरथ आर. एस. ने बताया कि कुछ अपराधियों द्वारा एक युवक को कार में बैठाकर ले जाने की सूचना प्राप्त हुई है. इस दौरान दहशत फैलाने के उद्देश्य से फायरिंग भी की गई. उन्होंने कहा कि मामले को लेकर जांच शुरू कर दी गई है और पुलिस की अलग-अलग टीमें छापेमारी कर रही हैं. त्रिवेणीगंज SDPO के नेतृत्व में स्पेशल टीम का गठन किया गया है, जो पूरे मामले की जांच कर रही है.
रिपोर्ट: सुभाष झा