/सुपौल में भोज खाने से 100 से अधिक बच्चे बीमार, अस्पताल में कराया गया भर्ती, सभी खतरे से बाहर

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Supaul News: बिहार के सुपौल में देर रात भोज खाने से एक ही गांव के सौ से अधिक बच्चे बीमार हो गए. सभी बच्चों को देर रात अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी तबीयत में सुधार हुआ. सुधार होने के बाद सभी बच्चों को घर भेज दिया गया. बताया जा रहा है कि यह घटना जदिया थाना क्षेत्र के मानगंज पश्चिम पंचायत के वार्ड संख्या 10 स्थित दतुआ गांव की है. गांव में आयोजित भोज खाने के बाद अचानक बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी. देखते ही देखते करीब सौ से ज्यादा बच्चों की हालत खराब हो गई. आनन-फानन में सभी बच्चों को त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय में भर्ती कराया गया.
प्राप्त जानकारी के अनुसार, भोज में बनी दाल में मरी हुई छिपकली मिलने के बाद लोगों में दहशत फैल गई. इसके बाद कई बच्चों की तबीयत अचानक खराब होने लगी. बच्चों ने पेट दर्द, उल्टी, सिर दर्द और बेचैनी की शिकायत की, जिसके बाद उन सारे बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया.
अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचने के बाद वहां अफरा-तफरी का माहौल बन गया. सूचना मिलने पर त्रिवेणीगंज के बीडीयो अभिनव भारती भी अस्पताल पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. अस्पताल में मौजूद चिकित्सकों ने सभी बीमार बच्चों का इलाज शुरू किया, जिसके बाद उनकी हालत में सुधार होने लगा.
जानकारी के अनुसार, सुबह तक सभी बच्चों की स्थिति सामान्य हो गई, जिसके बाद उन्हें घर भेज दिया गया. चिकित्सक डॉ. B.N पासवान ने बताया कि सवा सौ से अधिक बच्चे बीमार हुए थे. सभी का उपचार किया गया और स्थिति में सुधार होने के बाद उन्हें घर भेज दिया गया.
रिपोर्ट: सुभाष झा