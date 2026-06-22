/सुपौल में भोज खाने से 100 से अधिक बच्चे बीमार, अस्पताल में कराया गया भर्ती, सभी खतरे से बाहर

Supaul News: बिहार के सुपौल में देर रात भोज खाने से एक ही गांव के सौ से अधिक बच्चे बीमार हो गए. सभी बच्चों को देर रात अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी तबीयत में सुधार हुआ. सुधार होने के बाद सभी बच्चों को घर भेज दिया गया. बताया जा रहा है कि यह घटना जदिया थाना क्षेत्र के मानगंज पश्चिम पंचायत के वार्ड संख्या 10 स्थित दतुआ गांव की है. गांव में आयोजित भोज खाने के बाद अचानक बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी. देखते ही देखते करीब सौ से ज्यादा बच्चों की हालत खराब हो गई. आनन-फानन में सभी बच्चों को त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय में भर्ती कराया गया.