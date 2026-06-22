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सुपौल में भोज खाने से 100 से अधिक बच्चे बीमार, अस्पताल में कराया गया भर्ती, सभी खतरे से बाहर

Supaul News: सुपौल में भोज खाने के बाद एक ही गांव के सौ से अधिक बच्चे बीमार पड़ गए. सभी बच्चों को त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के बाद उनकी हालत में सुधार हुआ और उन्हें घर भेज दिया गया.

Edited By:Rupak Mishra
Published: Jun 22, 2026, 02:05 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 02:05 PM IST
सुपौल में भोज खाने से 100 से अधिक बच्चे बीमार, अस्पताल में कराया गया भर्ती, सभी खतरे से बाहर
Image Credit: जी मीडिया

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Rupak Mishra

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रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 

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