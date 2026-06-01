सुपौल में बाढ़ अवधि शुरू होते ही प्रशासन चौकन्ना, कोसी तटबंध के अंदर बसे लोगों में चिंता बढ़ी

Supaul News: बिहार में आज से अधिकारिक रूप से बाढ़ अवधि की शुरुआत हो गई है, जो अक्टूबर तक रहती है. बाढ़ अवधि में अधिकांश मानसून की बारिश और नदियों में उफान की वजह से बाढ़ का खतरा बना रहता है. ऐसे में जो लोग कोसी तटबंध के अंदर रहते है, उनकी चिंता भी बढ़ने लगी है. बाढ़ के दौरान बारिश और कोसी नदी के जलस्तर में वृद्धि होती है, कोसी तटबंध के अंदर बसे लोगों की परेशानी भी बढ़ने लगती है. यह हर वर्ष की कहानी है.

इसके चलते कोसी तटबंध के अंदर बसे हजारों लोग हर वर्ष बाढ़ और आपदा से जूझते रहते हैं. यह तश्वीर कोसी तटबंध के अंदर किसनपुर के बेला गोट गांव की है, जहां कोसी नदी हर दिन गांव की जमीन को काट रही है, अभी तो कोसी नदी में पानी कम है. तब ऐसी स्थिति है तो सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब कोसी नदी के पानी में वृद्धि होगी तो तटबंध के अंदर कोसी नदी किनारे बसे इस गांव का क्या हाल होगा?

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बताया गया कि आज सुबह आठ बजे कोसी बराज से 25 हजार 850 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज किया गया है, लेकिन जैसे जैसे बारिश शुरू होगी और कोसी नदी के जलस्तर में वृद्धि होगी तो कोसी बराज से पानी का डिस्चार्ज भी बढ़ता जाएगा. इससे लोगों में दहशत का आलम है. कोसी तटबंध के अंदर बसे लोगों की माने तो तीन से चार महीने बाढ़ अवधि में लोगों की जिंदगी अस्तव्यस्त हो जाती है.

कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने से फसले तबाह हो जाती है. घर में पानी लग जाता है. कई घर कट कर कोसी नदी में समा जाते हैं. किसी तरह लोग कोसी तटबंध के अन्दर से निकलकर ऊंचे स्थानों पर शरण लेते हैं. कोसी तटबंध के अन्दर रहने वाले लोगों को यह परेशानी हर वर्ष तीन से चार माह झेलनी पड़ती है. हालांकि, जिला प्रसाशन द्वारा कहा गया है कि तटबंध के अंदर आने वाली किसी तरह की बाढ़ आपदा के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है.

रिपोर्ट - सुभाष चंद्रा