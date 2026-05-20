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शादी के लिए दबाव बना रही थी प्रेमिका, इसलिए प्रेमी ने उसे मौत के घाट उतार दिया, पुलिस का बड़ा खुलासा

Supaul Crime: यह विचित्र बात नहीं है कि केवल शादी का दबाव बनाए जाने से कोई किसी की हत्या कर दे. क्या युवती ने अपने प्रेमी पर इस कदर दबाव बनाया हुआ था कि वह उकताकर उसकी हत्या कर दे. अगर ऐसा है तो फिर यह सोचना होगा कि हम कहां जा रहे हैं.

Written By  Subhash Chandra|Edited By: Sunil MIshra|Last Updated: May 20, 2026, 06:08 PM IST

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सुपौल की सनसनीखेज वारदात का खुलासा
सुपौल की सनसनीखेज वारदात का खुलासा

Supaul crime: सुपौल में एक दिन पहले हुए युवती हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा हुआ है. पुलिस का कहना है कि युवती अपने प्रेमी पर शादी करने का दबाव डाल रही थी और वह अभी शादी करना नहीं चाहता था, इसलिए उसने मार डाला. मतलब प्रेमी ने अपनी ही प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया. सुपौल पुलिस ने राजेश्वरी थाना क्षेत्र में कल हुए युवती हत्याकांड को महज 12 घंटे में सुलझा लिया है. पुलिस ने युवती की हत्या के आरोप में उसके आशिक को गिरफ्तार कर लिया है और हत्या में प्रयुक्त चाकू और खून से सने कपड़े भी बरामद कर लिए हैं.

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सुपौल SP सरथ आरएस ने बताया कि मंगलवार को राजेश्वरी थाना क्षेत्र के चरनै में एक युवती वंदना कुमारी की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी. SP के निर्देश पर त्रिवेणीगंज SDPO विभाष कुमार के नेतृत्व में एक टीम बनाकर मामले की जांच सौंपी गई. टीम ने वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान और उपलब्ध साक्ष्य के सहारे घटना के आरोपी नीतीश कुमार को गिरफ्तार कर लिया है. 

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हत्यारे नीतीश कुमार के घर से ही घटना में प्रयुक्त चाकू और मौका ए वारदात पर उसके पहने खून से सने टीशर्ट को भी बरामद किया है. SP सरथ आरएस ने बताया कि हत्यारोपी युवक नीतीश कुमार और युवती वंदना कुमारी के बीच महीनों से लव अफेयर चल रहा था. कुछ दिनों से वंदना, नीतीश कुमार पर शादी करने का दबाव बना रही थी. दूसरी ओर, नीतीश कुमार अभी शादी करने को राजी नहीं था. 

पुलिस का कहना है कि युवती की ओर से शादी का दबाव बनाए जाने से वह आक्रोश में आ गया और साजिश रचकर वंदना को उसके घर के पास स्कूल में बुलाया. बताया जा रहा है कि वहीं पर गला रेतकर उसे मार डाला. पुलिस ने हत्यारोपी नीतीश कुमार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

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