Supaul News: सम्राट की चेतावनी के बाद भी नहीं सुधरे अपराधी! सुपौल में गल्ला व्यापारी की गोली मारी

Supaul Crime News: बिहार सरकार में गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालने के बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने अपराधियों को सख्त चेतावनी दी थी. उनकी चेतावनी का सुपौल के अपराधियों पर कोई फर्क नहीं पड़ा है. यहां बेखौफ अपराधियों ने बुधवार (26 नवंबर) की देर रात एक गल्ला व्यवसायी को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया है. गल्ला व्यवसायी को इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है. यह घटना त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र के महेसुआ के समीप घटी है. बताया गया कि घात लगाकर बैठे बाइक सवार अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है. घायल गल्ला व्यवसायी का नाम महेसुआ निवासी 45 वर्षीय शशिरंजन चौधरी बताया जा रहा है.

बताया गया कि गल्ला व्यवसायी शशिरंजन चौधरी त्रिवेणीगंज से भोज खाकर देर रात अपने घर लौट रहे थे. वो जैसे ही महेसुआ के नजदीक पहुंचा, वहां घात लगाकर बैठे अपराधियों ने उसपर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. बताया गया कि गल्ला व्यवसायी शशिरंजन को चार गोलियां लगी है. गोली चलने की आवाज सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और गंभीर रूप से घायल व्यापारी शशिरंजन चौधरी को आनन-फानन में त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार कर घायल को बाहर रेफर कर दिया है.

डॉक्टर ने बताया गया कि घायल शशिरंजन चौधरी को चार गोलियां लगी है जिससे उसकी हालत गंभीर है. इधर घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची त्रिवेणीगंज पुलिस घटना की जांच में जुट गई है. त्रिवेणीगंज थानाध्यक्ष राकेश कुमार ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है.

रिपोर्ट- सुभाष चंद्रा