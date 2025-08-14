Supaul News: सुपौल में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, अस्पताल के कचरे में मिलीं जरूरी दवाएं
Supaul News: सुपौल में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, अस्पताल के कचरे में मिलीं जरूरी दवाएं

Supaul News: किसनपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में कचरे के ढेर में दवाइयां मिलने से हड़कंप मच गया. मामला सामने आने पर अस्पताल प्रशासन ने उन दवाइयों को वापस स्टोर रूम में रखा और दोषियों पर कार्रवाई किए जाने की बात कही है.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Aug 14, 2025, 05:59 AM IST

कचरे में मिलीं जरूरी दवाएं
Supaul News: बिहार के सुपौल में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है. यहां सरकारी अस्पताल परिसर में कचरे के ढेर में बड़े पैमाने पर जरूरी दवाएं मिलीं. जो दवाएं मरीजों को दी जानी थी, अस्पताल प्रबंधन ने उनको कचरे के ढेर में फेंक दिया. हालांकि, मामला सामने आते ही अस्पताल प्रबंधन नींद से जागा और जांच करके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है. यह मामला किसनपुर में अवस्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र किसनपुर का है. सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र किसनपुर परिसर में अवस्थित एक टूटे हुए चदरा के सेड में भारी मात्रा में एक्सपायरी दवा फेंका हुआ मिला है. 

यहां अस्पताल परिसर में टीन के टूटे हुए सेड के नीचे अस्पताल का काफी सामान पड़ा हुआ है. खास बात यह है कि इस कचरे के ढेर में एक्सपायरी दवाओं के बीच साथ-साथ कई ऐसी दवाएं भी मिलीं, जो कुछ महीनों के बाद या फिर अगले वर्ष एक्सपायर होने वाली थीं. अस्पताल की ऐसी दवाएं जो एक्सपायर नहीं हुई थीं, उसे भी कचरे के ढेर में फेंक दिया गया था. जैसे ही यह मामला सामने आया, अस्पताल प्रशासन ने नॉन एक्सपायर्ड दवाओं को वहां से हटाकर वापस अस्पताल के स्टोर में ले जाने की कवायद शुरू कर दी गई है.

अब बड़ा सवाल यह है कि इतनी मात्रा में अस्पताल के एक्सपायरी दवाओं को कचरे के ढेर में क्यों फेंका गया. साथ ही जो दवाएं एक्सपायर नहीं हुई थी वो भी कचरे के ढेर में क्यों फेंक दिया गया. इस बाबत पूछे जाने पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर अभिषेक कुमार सिन्हा ने कहा कि वहां एक्सपायरी दवाओं के बीच कुछ नॉन एक्सपायर्ड दवाएं मिली हैं, जिसे कलेक्ट करके वापस अस्पताल के स्टोर रूम में लाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि इस मामले में जांच कर दोषी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी.

रिपोर्ट- सुभाष चंद्रा

