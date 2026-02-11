Supaul News: सुपौल में पेनोरमा ग्रुप पर पिछले 24 घंटे से चल रही IT की छापेमारी, रेड के दौरान कई अहम दस्तावेज मिले

IT Raids On Panorama Group: सुपौल के छातापुर में पेनोरमा ग्रुप के प्रतिष्ठान पर IT विभाग की छापेमारी आज दूसरे दिन भी जारी है. छातापुर स्थित पेनोरमा स्कूल और हॉस्पिटल में आयकर विभाग के दर्जनों अधिकारी और कर्मी आज दूसरे दिन भी सुबह सुबह जांच शुरू कर दी है. बताया जा रहा है कि पेनोरमा स्कूल और हॉस्पिटल के तमाम फाइलों की जांच की सघन रूप से की जा रही है. बता दें कि कल (मंगलवार, 10 फरवरी) सुबह IT विभाग ने छातापुर में पेनोरमा ग्रुप के प्रतिष्ठान पेनोरमा स्कूल और हॉस्पिटल पर छापा मारी शुरू की, जो कल देर शाम तक चलती रही, आज फिर दूसरे दिन छापेमारी जारी है और महत्वपूर्ण कागजातों की जांच की जा रही है.

जानकारी मिली है कि इसके अलावा जिले के करजाइन बाजार स्थित एक राइस मिल और उसके संचालक के घर पर भी IT विभाग कि छापेमारी कल से चल रही है. जानकारी मिली है कि पेनोरमा ग्रुप के CMD संजीव मिश्रा के तार करजाइन बाजार स्थित राइस मिल और उसके संचालक से भी जुड़े हुए हैं, लिहाजा जिले में चार ठिकानो पर आज दूसरे दिन भी IT विभाग कि छापेमारी जारी है. छापेमारी के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे और मीडिया कर्मियों को स्कूल परिसर और आसपास के इलाके से दूर रखा गया.

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, आयकर विभाग के अधिकारी पूरी तरह गोपनीयता बरतते हुए दस्तावेजों और अन्य अभिलेखों की गहन जांच में जुटे रहे. छापेमारी के दौरान किसी भी तरह की आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई.

कहा जा रहा है कि संजीव मिश्रा क्षेत्र के चर्चित कारोबारी हैं और शिक्षा क्षेत्र में उनकी महत्वपूर्ण भागीदारी है. पनोरमा ग्रुप के तहत जिले और आसपास के इलाकों में कई शिक्षण संस्थान संचालित होने की चर्चा है.