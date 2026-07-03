/सुपौल: जमीन विवाद में घायल युवक की 13 दिन बाद मौत, आक्रोशित लोगों ने NH 327E किया जाम

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Supaul News: सुपौल में जमीन विवाद को लेकर हुई मारपीट की घटना में एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसकी इलाज के दौरान 13 दिन बाद मौत हो गई. घटना के विरोध में आक्रोशित लोगों ने NH-327E पर शव रखकर सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया. हालांकि, मौके पर पहुंची पुलिस प्रशासन के समुचित आश्वासन के बाद सड़क जाम समाप्त करा दिया गया. करीब एक घंटे तक सड़क जाम रहने के कारण आवाजाही प्रभावित रही.
दरअसल, पिछले 20 जून को त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र के लक्ष्मीनिया वार्ड-12 में 10 कट्ठा जमीन के विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट हुई थी. बताया गया कि इस मारपीट में एक पक्ष के 33 वर्षीय रौशन कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए थे. उनका बाहर इलाज चल रहा था. इस बीच इलाज के दौरान देर रात उनकी मौत हो गई. घटना के 13 दिन बाद रौशन कुमार की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया.
मृतक का शव जैसे ही उसके घर पहुंचा, परिजनों में चीख-पुकार मच गई. आक्रोशित परिजनों ने शव को लक्ष्मीनिया के समीप NH-327E पर रखकर सड़क जाम कर दिया, जिससे सड़क पर आवाजाही प्रभावित हो गई. हालांकि, मौके पर दल-बल के साथ पहुंची त्रिवेणीगंज थानाध्यक्ष राकेश कुमार और सर्किल पुलिस इंस्पेक्टर सुनील कुमार ने आक्रोशित लोगों को समझा-बुझाकर जाम हटवा दिया.
घटना के संबंध में त्रिवेणीगंज थानाध्यक्ष राकेश कुमार ने बताया कि जमीन विवाद को लेकर हुई मारपीट के मामले में दोनों पक्षों की ओर से पहले ही प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है. इस घटना में गंभीर रूप से घायल एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई है. युवक की मौत के बाद आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने NH-327 E को जाम कर विरोध प्रदर्शन किया था.
रिपोर्ट: सुभाष झा