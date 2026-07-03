/सुपौल: जमीन विवाद में घायल युवक की 13 दिन बाद मौत, आक्रोशित लोगों ने NH 327E किया जाम

Supaul News: सुपौल में जमीन विवाद को लेकर हुई मारपीट की घटना में एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसकी इलाज के दौरान 13 दिन बाद मौत हो गई. घटना के विरोध में आक्रोशित लोगों ने NH-327E पर शव रखकर सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया. हालांकि, मौके पर पहुंची पुलिस प्रशासन के समुचित आश्वासन के बाद सड़क जाम समाप्त करा दिया गया. करीब एक घंटे तक सड़क जाम रहने के कारण आवाजाही प्रभावित रही.