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सुपौल: जमीन विवाद में घायल युवक की 13 दिन बाद मौत, आक्रोशित लोगों ने NH 327E किया जाम

Supaul News: सुपौल के त्रिवेणीगंज में जमीन विवाद में घायल युवक की इलाज के दौरान 13 दिन बाद मौत हो गई. आक्रोशित परिजनों ने NH-327e पर शव रखकर सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया. पुलिस के आश्वासन के बाद जाम हटाया गया.

Edited By:Rupak Mishra
Published: Jul 03, 2026, 01:58 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 01:58 PM IST
सुपौल: जमीन विवाद में घायल युवक की 13 दिन बाद मौत, आक्रोशित लोगों ने NH 327E किया जाम
Image Credit: सुपौल: जमीन विवाद में घायल युवक की 13 दिन बाद मौत, आक्रोशित लोगों ने NH 327E किया जामSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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