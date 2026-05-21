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सुपौलः शराब तस्करों ने JDU नेता को कुचला, मौके पर ही मौत, आरोपी भी धरे गए

Supaul Crime News: तस्कर की कार के चपेट में आने वाले शख्स की अस्पताल पहुंचने के बाद मौत हो गई. मृतक की पहचान रतनपुर निवासी मनोज मेहता के रूप में हुई है. वह जदयू के पंचायत अध्यक्ष थे. घटना के बाद ग्रामीणों ने खदेड़कर 2 तस्करों को पकड़ लिया, जबकि अन्य फरार हो गए.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: May 21, 2026, 03:03 PM IST

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आरोपियों की कार
आरोपियों की कार

Supaul News: नेपाल बॉर्डर से सटे सुपौल जिले के रतनपुरा थाना क्षेत्र इलाके में सुबह सुबह शराब लेकर भाग रहे तस्करों की कार ने NH-106 पर रतनपुरा के पास कहर ढाया. पुलिस से बचकर भागते समय तस्करों की तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़े एक शख्स को कुचल दिया और बाद में एक ट्रेक्टर से टकराकर पलट गई. पुलिस ने मौके से दो तस्करों को गिरफ्तार किया है. साथ ही तस्कर की कार से भारी मात्रा में शराब बरामद किया गया है. तस्कर की कार के चपेट में आने वाले शख्स की अस्पताल पहुंचने के बाद मौत हो गई. मृतक की पहचान रतनपुर निवासी मनोज मेहता के रूप में हुई है. बताया जाता है कि मृतक मनोज मेहता जदयू के पंचायत अध्यक्ष थे. घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है. 

मौके पर पहुंची पुलिस घटना की जांच में जुट गई है. स्थानीय लोगों ने बताया कि बॉर्डर इलाके से शराब लेकर भाग रही एक तेज रफ्तार होंडा की कार ने पुलिस से बचने के दौरान रतनपुर पंचायत के जदयू नेता को कुचल दिया. जिसके बाद तस्कर की कार ट्रेक्टर से टकरा कर पलट गई. हादसा इतना भयावह था कि कार और ट्रैक्टर दोनों बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए. हादसे के बाद कार में सवार शराब तस्कर मौके से भागने लगे. हालांकि, मौके पर पहुंची पुलिस और ग्रामीणों ने मक्का के खेत में खदेड़कर 2 तस्करों को पकड़ लिया, जबकि अन्य की तलाश में छापेमारी की जा रही है. 

बताया गया कि क्षतिग्रस्त तस्कर की कार से 35 कार्टून नेपाली शराब बरामद की गई है. घटना के बाद पूरे इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल है. जदयू कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने शराब तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है. वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है. वीरपुर SDPO सुरेन्द्र कुमार ने कहा कि शराब तस्करी में संलिप्त अन्य तस्करों की भी पहचान की जा रही है.

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रिपोर्ट- सुभाष झा

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