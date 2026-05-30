Supaul: लव मैरिज का दर्दनाक अंत! फंदे से झूलता मिला विवाहिता का शव, ससुरालवालों पर हत्या का आरोप

Murder Or Suicide: सदर थाना क्षेत्र के हरदी पूरव वार्ड 11 लक्ष्मीनिया गांव में एक नवविवाहिता का फंदे से शव लटका मिलने पर हड़कंप मच गया. मृतका ने एक साल पहले अपने परिजनों के खिलाफ जाकर लव मैरिज की थी और उसके 2 महीने की नवजात बच्ची भी थी.
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Supaul Crime News: सुपौल में एक सनसनीखेज वरदात सामने आई है, जहां ससुराल में एक नव विवाहिता की संदिग्ध अवस्था में फंदे से झूलकर मौत होने की बात सामने आ रही है. यह घटना सदर थाना क्षेत्र के हरदी पूरव वार्ड 11 लक्ष्मीनिया गांव की है. मृतका की पहचान आदित्य मेहता की पत्नी निशु कुमारी के रूप में हुई है. मृतका के 2 महीने की नवजात बच्ची है. मायकेवालों ने ससुरालवालों पर हत्या करने का आरोप लगाया है. बताया जा रहा है कि मृतका ने पिछले साल अपने घर से भागकर आदित्य से शादी की थी. लव मैरिज का इतना दर्दनाक अंत की खबर सुनकर पूरे इलाके में सनसनी मच गई.
बताया जा रहा है कि निशु ने करीब एक साल पहले घर से भागकर अपने प्रेमी से लव मैरिज की थी. उसके बाद वो ससुराल में ही रह रही थी. घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे मायके वालों ने ससुराल वालों पर विवाहिता का हत्या का आरोप लगाया है. मृतका की मां ने बताया कि पिछले वर्ष 29 अप्रैल को उनकी बेटी निशु कुमारी ने घर से भागकर लक्ष्मीनिया निवासी आदित्य मेहता से लव मैरिज किया था. उसके अभी दो महीने का एक नवजात बच्ची भी है. उन्होंने बताया कि पुलिस के जरिए पता चला कि उनकी बेटी की मौत हो गई है.
मृतका की मां ने कहा कि जब हम लोग यहां पहुंचे तो निशु के ससुराल के तमाम लोग घर से फरार थे. उन्होंने आरोप लगाया है कि उसकी बेटी कि ससुराल वालों ने हत्या कर दी है. मृतका की मां ने दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिए जाने की मांग की है. घटना के बाद गांव वालों का भीड़ उमड़ पड़ी. हर तरफ बस इसी घटना की चर्चा हो रही है. वहीं, घटना की जानकारी मिलते ही सदर पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा. पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है.
रिपोर्ट- सुभाष चंद्रा