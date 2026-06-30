/सुपौल: नेपाल से आकर करा रहे थे धर्म परिवर्तन!, ग्रामीणों ने 3 महिलाओं समेत 4 को पकड़ा, पुलिस जांच में जुटी

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Supaul News: इंडो-नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित सुपौल जिले के वीरपुर थाना क्षेत्र में स्थानीय लोगों ने नेपाल से आए कुछ नागरिकों पर धर्म परिवर्तन के लिए प्रलोभन देकर लोगों को प्रेरित करने का आरोप लगाया है. हालांकि, इसकी सूचना मिलते ही वीरपुर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. यह मामला वीरपुर थाना क्षेत्र के बनेलीपट्टी पंचायत, वार्ड संख्या 5 स्थित गीदरमारी टोले का बताया जा रहा है.
स्थानीय लोगों का आरोप है कि इंडो-नेपाल सीमावर्ती क्षेत्रों में पिछले कई वर्षों से गोपनीय तरीके से धार्मिक सभाएं आयोजित की जा रही हैं, जहां प्रलोभन देकर लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जाता है. बताया गया कि इसी बीच नेपाल के सप्तरी जिले से चार सदस्यीय टीम बनेलीपट्टी पहुंची, जहां एक स्थानीय घर में 30 से 40 लोगों के साथ धार्मिक सभा को लेकर गुपचुप तरीके से बैठक की जा रही थी. सूचना मिलने पर स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे और इसका विरोध जताते हुए संबंधित लोगों को पुलिस के हवाले कर दिया. नेपाल से आई धार्मिक टीम में तीन महिलाएं और एक पुरुष सदस्य शामिल थे.
ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि नेपाल से आए कुछ लोगों द्वारा सीमावर्ती इलाकों में आए दिन गरीब और अशिक्षित परिवारों के लोगों के साथ धार्मिक बैठक की जाती है, जिसमें लोगों को विभिन्न प्रकार के प्रलोभन देकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया जाता है. हालांकि, मौके पर मौजूद नेपाल से आए इस धार्मिक टीम के लोगों ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वे किसी प्रकार का धर्म परिवर्तन या अन्य कार्य नहीं करते, बल्कि सामाजिक सेवा और धार्मिक प्रवचन का कार्य करते हैं. उनका कहना है कि लोग स्वेच्छा से प्रार्थना सभा में शामिल होते हैं.
दरअसल, वीरपुर थाना क्षेत्र के बनेलीपट्टी पंचायत, वार्ड संख्या 5 स्थित गीदरमारी टोले में धार्मिक सभा से जुड़ी बैठक को लेकर विवाद खड़ा हो गया. स्थानीय लोगों के विरोध के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले में नेपाल के चार सदस्यीय धार्मिक टीम के विरुद्ध कार्रवाई शुरू कर दी है. ग्रामीणों द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर नेपाल निवासी रामानंद शाह, मंगल देवी विश्वकर्मा, उर्मिला यादव और हंसा देवी चौधरी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. इस संबंध में वीरपुर थानाध्यक्ष संजय दास ने बताया कि प्राप्त आवेदन के आधार पर केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है. उन्होंने कहा कि आरोपियों को सुसंगत धाराओं के तहत जमानत दे दी गई है.
रिपोर्ट: सुभाष झा