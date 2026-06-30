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सुपौल: नेपाल से आकर करा रहे थे धर्म परिवर्तन!, ग्रामीणों ने 3 महिलाओं समेत 4 को पकड़ा, पुलिस जांच में जुटी

Supaul News: सुपौल के वीरपुर में नेपाल से आए चार लोगों पर धर्म परिवर्तन के लिए प्रलोभन देने का आरोप लगा है. ग्रामीणों के विरोध के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. आरोपियों ने धर्म परिवर्तन के आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि वे केवल सामाजिक सेवा और धार्मिक प्रवचन का कार्य करते हैं.

Edited By:Rupak Mishra
Published: Jun 30, 2026, 02:56 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 02:56 PM IST
सुपौल: नेपाल से आकर करा रहे थे धर्म परिवर्तन!, ग्रामीणों ने 3 महिलाओं समेत 4 को पकड़ा, पुलिस जांच में जुटी
Image Credit: सुपौल: नेपाल से आकर करा रहे थे धर्म परिवर्तन!, ग्रामीणों ने 3 महिलाओं समेत 4 को पकड़ाSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 

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