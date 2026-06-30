/सुपौल: नेपाल से आकर करा रहे थे धर्म परिवर्तन!, ग्रामीणों ने 3 महिलाओं समेत 4 को पकड़ा, पुलिस जांच में जुटी

दरअसल, वीरपुर थाना क्षेत्र के बनेलीपट्टी पंचायत, वार्ड संख्या 5 स्थित गीदरमारी टोले में धार्मिक सभा से जुड़ी बैठक को लेकर विवाद खड़ा हो गया. स्थानीय लोगों के विरोध के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले में नेपाल के चार सदस्यीय धार्मिक टीम के विरुद्ध कार्रवाई शुरू कर दी है. ग्रामीणों द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर नेपाल निवासी रामानंद शाह, मंगल देवी विश्वकर्मा, उर्मिला यादव और हंसा देवी चौधरी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. इस संबंध में वीरपुर थानाध्यक्ष संजय दास ने बताया कि प्राप्त आवेदन के आधार पर केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है. उन्होंने कहा कि आरोपियों को सुसंगत धाराओं के तहत जमानत दे दी गई है.