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Supaul News: भोज खाकर लौट रहे आधा दर्जन बच्चों को स्कॉर्पियो ने कुचला, 2 की हालत गंभीर

Supaul News: सुपौल जिले के डगमारा थाना क्षेत्र में देर रात एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने छह बच्चों को कुचल दिया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया. हादसे में सभी बच्चे घायल हो गए, जिनमें दो की हालत गंभीर बताई जा रही है और उन्हें DMCH दरभंगा रेफर किया गया है.

Edited By:Rupak Mishra
Published: Jun 18, 2026, 07:54 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 07:56 AM IST
Supaul News: भोज खाकर लौट रहे आधा दर्जन बच्चों को स्कॉर्पियो ने कुचला, 2 की हालत गंभीर
Image Credit: Supaul News: भोज खाकर लौट रहे आधा दर्जन बच्चों को स्कॉर्पियो ने कुचला, 2 की हालत गंभीर

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Rupak Mishra

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रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 

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