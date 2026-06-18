/Supaul News: भोज खाकर लौट रहे आधा दर्जन बच्चों को स्कॉर्पियो ने कुचला, 2 की हालत गंभीर

घटना के संबंध में स्थानीय लोगों ने बताया कि कुनौली से निर्मली की तरफ एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो जा रही थी. इसी दौरान डगमारा के समीप कुछ बच्चे गांव में ही भोज खाकर घर लौट रहे थे. बताया गया कि इसी दौरान तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने 6 बच्चों को कुचल दिया, जिसके बाद अनियंत्रित होकर स्कॉर्पियो सड़क किनारे खाई में चली गई. बताया गया कि मौके का फायदा उठाकर स्कॉर्पियो पर सवार चालक सहित अन्य लोग फरार हो गए. वहीं बच्चों को कुचलने के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. गांव वाले मौके पर पहुंचकर सभी घायल बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा. इस घटना के बाद लोगों में भारी आक्रोश है.