/Supaul News: भोज खाकर लौट रहे आधा दर्जन बच्चों को स्कॉर्पियो ने कुचला, 2 की हालत गंभीर

राज्य चुनें
Supaul News: डगमारा थाना क्षेत्र में मद्य निषेध चेक पोस्ट के समीप कुनौली-निर्मली पथ पर देर रात एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने आधा दर्जन बच्चों को कुचल दिया, जिसके बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. हालांकि मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायल बच्चों को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल भेजा गया, जहां घायलों का इलाज किया जा रहा है. जानकारी मिली है कि घायल बच्चों में से दो की हालत काफी गंभीर है, जिन्हें DMCH दरभंगा रेफर कर दिया गया है.
इधर घटना से आक्रोशित स्थानीय लोगों ने निर्मली-कुनौली मुख्य पथ को डगमारा के समीप सड़क जाम कर प्रदर्शन किया और दोषी स्कॉर्पियो चालक के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की है. घटना की सूचना मिलते ही डगमारा थानाध्यक्ष धनेश्वर मंडल सहित आसपास के थानों की पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और आक्रोशित लोगों को समझाने-बुझाने की कोशिश की, लेकिन लोग इस घटना से काफी गुस्से में थे. जानकारी मिली है कि सूचना मिलते ही निर्मली SDPO भी घटनास्थल पर पहुंचे और लोगों को समझा-बुझाकर आश्वासन देने के बाद सड़क जाम हटाया गया.
घटना के संबंध में स्थानीय लोगों ने बताया कि कुनौली से निर्मली की तरफ एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो जा रही थी. इसी दौरान डगमारा के समीप कुछ बच्चे गांव में ही भोज खाकर घर लौट रहे थे. बताया गया कि इसी दौरान तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने 6 बच्चों को कुचल दिया, जिसके बाद अनियंत्रित होकर स्कॉर्पियो सड़क किनारे खाई में चली गई. बताया गया कि मौके का फायदा उठाकर स्कॉर्पियो पर सवार चालक सहित अन्य लोग फरार हो गए. वहीं बच्चों को कुचलने के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. गांव वाले मौके पर पहुंचकर सभी घायल बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा. इस घटना के बाद लोगों में भारी आक्रोश है.
इधर जानकारी मिली है कि घटना की सूचना मिलते ही सुपौल SP शरथ आर. एस. भी घटनास्थल पर पहुंचे और घटना का जायजा लिया. घटना के संबंध में डगमारा थानाध्यक्ष धनेश्वर मंडल ने बताया कि स्कॉर्पियो ने 6 बच्चों को ठोकर मारी है. सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है. दो घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें बाहर रेफर कर दिया गया है. आक्रोशित लोगों को समझा-बुझाकर सड़क जाम हटाया गया है.
रिपोर्ट: सुभाष झा