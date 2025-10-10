Advertisement
Supaul: उधार नहीं देने पर पान दुकानदार की गोली मारकर हत्या, इलाके में दहशत... जांच में जुटी पुलिस

Supaul Crime News: सुपौल में अपराधी ने उधार न देने पर पान दुकानदार को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और अपराधी को पकड़ने के लिए छानबीन शुरू कर दी है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 10, 2025, 10:34 PM IST

Supaul Crime News: ​सुपौल में अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए हैं, जहां एक बार फिर अपराधियों का तांडव देखने को मिला है. उधार नहीं देने पर एक पान दूकानदार की अपराधी ने गोली मारकर हत्या कर दी है. घटना के बाद अपराधी वहां से फरार हो गया, जिसके बाद से ही इलाके में दहशत माहौल है. मृतक पान दुकानदार का नाम नीरज कुमार मुखिया उर्फ़ साजन बताया जा रहा है. 

उधार नहीं देने पर दुकानदार को मारी गोली
घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है. यह घटना सुपौल सदर थाना क्षेत्र के बैरो बाजार की है. बताया जा रहा है कि देर शाम बैरो चौक पर पान दुकानदार ने उधार नहीं दिया, जिस पर अपराधी ने उसे गोली मार दी. जिसके बाद स्थानीय लोगों ने आनन-फानन में गोली लगने से घायल पान दुकानदार साजन कुमार को अस्पताल ले गए, लेकिन घायल साजन कुमार की रास्ते में ही मौत हो गई है.

दुकानदार को लगी दो गोली
बताया जा रहा है कि साजन को दो गोली लगी, जिससे उसकी मौत हो गई है. घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है, इलाके में डर का माहौल है. फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस घटना की जांच में जुट गई है और पुलिस द्वारा अपराधी की धड़-पकड़ के लिए छापेमारी शुरू कर दी गई है.

रिपोर्ट: सुभाष चंद्रा, सुपौल

