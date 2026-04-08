सुपौल पुलिस का 'ऑपरेशन मुस्कान' सफल, 70 लोगों को मिले उनके खोए हुए मोबाइल फोन

सुपौल पुलिस ने 'ऑपरेशन मुस्कान' के तहत एक विशेष मुहिम चलाकर कुल 70 गुमशुदा और चोरी हुए मोबाइल फोन बरामद किए हैं. इन मोबाइलों को उनके असली मालिकों को वापस सौंप दिया गया है. कई लोग तो ऐसे थे जिन्होंने अपने फोन वापस मिलने की उम्मीद पूरी तरह छोड़ दी थी, लेकिन जब पुलिस की ओर से उन्हें फोन लेने के लिए बुलाया गया, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा. इस पहल का मुख्य उद्देश्य उन लोगों को राहत पहुंचाना है जो अपनी मेहनत की कमाई से खरीदे गए महंगे गैजेट्स खो चुके थे.

पुलिस की इस सफलता के पीछे तकनीकी दक्षता और भारत सरकार के CEIR पोर्टल का बड़ा हाथ है. जिन लोगों के मोबाइल खोए थे, उन्होंने इस पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कराई थी. सुपौल पुलिस ने इन शिकायतों को गंभीरता से लिया और तकनीकी सर्विलांस के जरिए मोबाइल फोन को ट्रेस करना शुरू किया. अलग-अलग स्थानों से इन फोन को ट्रैक कर बरामद किया गया. यह कार्रवाई यह साबित करती है कि अगर सही समय पर पोर्टल पर जानकारी दी जाए, तो तकनीक की मदद से खोई हुई वस्तु वापस पाना संभव है.

इस पूरे अभियान की कमान सुपौल के पुलिस अधीक्षक (SP) शरथ आर एस के हाथों में थी. उन्हीं की देखरेख में गठित विशेष टीम ने जिले के विभिन्न इलाकों में छापेमारी और ट्रैकिंग कर इन मोबाइलों को इकट्ठा किया. एसपी ने खुद अपने हाथों से मोबाइल मालिकों को उनके फोन सौंपे. इस दौरान उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि पुलिस तकनीकी रूप से पूरी तरह सक्षम है और आम लोगों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर है. उन्होंने लोगों से अपील की कि मोबाइल चोरी होने पर घबराएं नहीं, बल्कि तुरंत आधिकारिक पोर्टल पर सूचना दें.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में 40वीं SLCC बैठक संपन्न

मोबाइल वापस मिलने के बाद लोगों ने सुपौल पुलिस और एसपी का तहे दिल से आभार व्यक्त किया. लोगों का कहना है कि पुलिस की इस कार्यशैली से समाज में एक सकारात्मक संदेश गया है. इस कार्रवाई से न केवल आम जनता का मनोबल बढ़ा है, बल्कि अपराधियों के बीच भी यह कड़ा संदेश गया है कि वे पुलिस की नजरों से बच नहीं सकते. पुलिस की इस सक्रियता ने यह सुनिश्चित किया है कि कानून व्यवस्था अब पहले से कहीं अधिक आधुनिक और संवेदनशील हो गई है.

इनपुट- सुभाष चंद्रा, सुपौल