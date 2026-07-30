/गुप्त सूचना, घंटों सर्च ऑपरेशन और जूट के खेत में मिले 11 बोरे, सुपौल में 386 किलो गांजा बरामद

मधुबनी में 186 किलो गांजा जब्त

वहीं, मधुबनी में मधवापुर थाना के बलवा गांव के पास एसएसबी और पुलिस ने 29 जुलाई, 2026 दिन बुधवार को बड़ी कार्रवाई की. गुप्त सूचना के आधार पर एसएसबी और पुलिस की विशेष संयुक्त नाका पार्टी का गठन किया गया था. भारत-नेपाल सीमा से तीन किलोमीटर की दूरी पर स्थित बलवा गांव के समीप नाका पार्टी को तैनात किया गया था. इस दौरान टीम ने मधवापुर थाना क्षेत्र के बलवा गांव निवासी विंदेश्वर महतो को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने बताया कि देर रात युवक कार में प्लास्टिक में पैक हुआ कुछ सामान लोड कर रहा था. उसी दौरान नाका पार्टी ने धाबा बोल दिया और उस व्यक्ति को पकड़ लिया. व्यक्ति से पूछताछ किया गया और कार की तलाशी ली गयी, जिसमें गांजा मादक पदार्थ पाया गया.