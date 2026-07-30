Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /BH Supaul
  • /गुप्त सूचना, घंटों सर्च ऑपरेशन और जूट के खेत में मिले 11 बोरे, सुपौल में 386 किलो गांजा बरामद

गुप्त सूचना, घंटों सर्च ऑपरेशन और जूट के खेत में मिले 11 बोरे, सुपौल में 386 किलो गांजा बरामद

Supaul News: सुपौल पुलिस ने जूट के खेत से 3 क्विंटल 86 किलो गांजा बरामद किया है. यह मामला विरपुर थाना क्षेत्र का है. पुलिस ने खोनटाहा गांव स्थित वीरपुर-भीमनगर मुख्य मार्ग के पास बड़ी कार्रवाई में एक जूट के खेत से गांजा बरामद किया है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Jul 30, 2026, 08:55 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 08:55 PM IST
गुप्त सूचना, घंटों सर्च ऑपरेशन और जूट के खेत में मिले 11 बोरे, सुपौल में 386 किलो गांजा बरामद
Image Credit: (Z News) सुपौल पुलिस ने जूट के खेत से 3 क्विंटल 86 किलो गांजा किया बरामद

About the Author

Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
'मेरे बेटे ने मेरा रेप किया', मुजफ्फरपुर पुलिस से बोलीं मां, साहब कार्रवाई कीजिए
Muzaffarpur News46 min ago
2
Hazaribagh Encounter1 hr ago
3
Gaya Police2 hrs ago
4
Jharkhand news3 hrs ago
5
Bagaha News11:19 AM IST