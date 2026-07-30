/गुप्त सूचना, घंटों सर्च ऑपरेशन और जूट के खेत में मिले 11 बोरे, सुपौल में 386 किलो गांजा बरामद

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सुपौल पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ 30 जुलाई, 2026 दिन गुरुवार को बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने छापेमारी में करीब 3 क्विंटल 86 किलोग्राम गांजा बरामद किया है. हालांकि, मौके से तस्कर भागने में सफल रहे. यह मामला विरपुर थाना क्षेत्र की है, जहां विरपुर थाना क्षेत्र के खोनटाहा गांव स्थित वीरपुर-भीमनगर मुख्य मार्ग के समीप एक पटसन (जूट) के खेत से भारी मात्रा में गांजा बरामद किया गया है.
घंटों तक चले सर्च ऑपरेशन के दौरान जूट के खेत से 11 बोरे बरामद
विरपुर SDPO सुरेन्द्र कुमार ने बताया कि विरपुर पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि क्षेत्र में मादक पदार्थ की बड़ी खेप छिपाकर रखी गई है. सूचना मिलते ही विरपुर थानाध्यक्ष संजय दास के नेतृत्व में पुलिस टीम ने छापेमारी अभियान शुरू किया. बताया गया कि घंटों तक चले सर्च ऑपरेशन के दौरान जूट के खेत में अलग-अलग स्थानों से कुल 11 बोरे बरामद किए गए.
तलाशी लेने पर सभी बोरों में गांजा मिला
उन्होंने बताया कि तलाशी लेने पर सभी बोरों में गांजा मिला. जब्त मादक पदार्थ गांजा को थाना लाकर वजन कराया गया, जिसमें कुल 3 क्विंटल 86 किलोग्राम गांजा पाया गया. पुलिस ने गांजे को जब्त कर एनडीपीएस एक्ट के तहत आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.
'मामला अंतरराष्ट्रीय तस्करी नेटवर्क से जुड़ा होता है प्रतीत'
वीरपुर एसडीपीओ सुरेंद्र कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला अंतरराष्ट्रीय तस्करी नेटवर्क से जुड़ा प्रतीत होता है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि गांजे की खेप कहां से लाई गई थी और इसे कहां पहुंचाया जाना था. साथ ही इस अवैध कारोबार में संलिप्त तस्करों का भी पता लगाया जा रहा है.
मधुबनी में 186 किलो गांजा जब्त
वहीं, मधुबनी में मधवापुर थाना के बलवा गांव के पास एसएसबी और पुलिस ने 29 जुलाई, 2026 दिन बुधवार को बड़ी कार्रवाई की. गुप्त सूचना के आधार पर एसएसबी और पुलिस की विशेष संयुक्त नाका पार्टी का गठन किया गया था. भारत-नेपाल सीमा से तीन किलोमीटर की दूरी पर स्थित बलवा गांव के समीप नाका पार्टी को तैनात किया गया था. इस दौरान टीम ने मधवापुर थाना क्षेत्र के बलवा गांव निवासी विंदेश्वर महतो को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने बताया कि देर रात युवक कार में प्लास्टिक में पैक हुआ कुछ सामान लोड कर रहा था. उसी दौरान नाका पार्टी ने धाबा बोल दिया और उस व्यक्ति को पकड़ लिया. व्यक्ति से पूछताछ किया गया और कार की तलाशी ली गयी, जिसमें गांजा मादक पदार्थ पाया गया.
रिपोर्ट: सुभाष चंद्रा