/एक साल से गायब मां-बेटियों का सुपौल में मिला सुराग; बड़ी बहन की सूझबूझ से बची छोटी की जान, मां का सुराग नहीं

Supaul Crime News: सुपौल के पिपरा थाना क्षेत्र से एक साल पहले अपनी मां और बहन के साथ गायब हुई 9 साल की बच्ची को पुलिस ने खोज निकाला है. मासूम बच्ची को पुलिस ने सदर थाना क्षेत्र के नगर परिषद वार्ड 4 कृष्णापुरी मोहल्ले में स्थित एक मकान से बरामद किया है. बताया जा रहा है कि एक साल पहले पिपरा थाना क्षेत्र के कौशलीपट्टी वार्ड 7 निवासी मनीष कुमार की पत्नी अपनी दो बच्चियों के साथ अचानक से गायब हो गई थी. इसको लेकर पीड़ित परिजन ने थाने में लिखित शिकायत भी की थी. पुलिस जांच के बाद भी तीनों का कहीं सुराग नहीं मिल रहा था. गायब दोनों बच्चियां तो बरामद हो गई हैं, लेकिन मां का अब तक कोई सुराग नहीं मिल सका है.