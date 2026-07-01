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एक साल से गायब मां-बेटियों का सुपौल में मिला सुराग; बड़ी बहन की सूझबूझ से बची छोटी की जान, मां का सुराग नहीं

सुपौल के पिपरा थाना क्षेत्र से एक साल पहले अपनी मां और बहन के साथ गायब हुई 9 साल की बच्ची को पुलिस ने खोज निकाला है. मासूम बच्ची को पुलिस ने सदर थाना क्षेत्र के नगर परिषद वार्ड 4 कृष्णापुरी मोहल्ले में स्थित एक मकान से बरामद किया है.

Edited By:K Raj Mishra
Published: Jul 01, 2026, 08:40 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 08:40 AM IST
एक साल से गायब मां-बेटियों का सुपौल में मिला सुराग; बड़ी बहन की सूझबूझ से बची छोटी की जान, मां का सुराग नहीं
Image Credit: आरोपी महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया (Zee Media)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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