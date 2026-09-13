/शातिर चोर ने दिल्ली से चोरी कर ससुराल में मिट्टी के नीचे छुपाया था करोड़ों का आभूषण, सुपौल पुलिस का खुलासा

वीरपुर के SDPO पवन कुमार ने बताया कि दिल्ली से चोरी हुए आभूषण और नकदी को बरामद किया गया है. आभूषण और नकदी की बरामदगी की पुष्टि करते हुए उन्होंने बताया कि आरोपी अनिल कामत मरोना का रहने वाला है. उसने दिल्ली में चोरी के बाद करोड़ों के जेवरात और नकदी को अपने ससुराल में छिपाकर रखा था. दिल्ली पुलिस की टीम सुखानगर पहुंचकर स्थानीय पुलिस के सहयोग से सोने और हीरे के जेवरात को बरामद किया है. साथ ही 4 लाख 34 हजार 650 रुपये भी नकद बरामद किए गए हैं. बताया गया कि बरामद आभूषणों का मूल्य करोड़ों में है. पुलिस ने फिलहाल आरोपी के ससुर सह गृहस्वामी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है.