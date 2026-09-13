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शातिर चोर ने दिल्ली से चोरी कर ससुराल में मिट्टी के नीचे छुपाया था करोड़ों का आभूषण, सुपौल पुलिस का खुलासा

सुपौल में सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक घर में मिट्टी के नीचे दबाकर रखे गए करोड़ों के चोरी के आभूषणों को पुलिस ने बरामद किया है, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई है. यह मामला प्रतापगंज थाना क्षेत्र के सुखानगर का है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Sep 13, 2026, 10:23 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 10:23 PM IST
शातिर चोर ने दिल्ली से चोरी कर ससुराल में मिट्टी के नीचे छुपाया था करोड़ों का आभूषण, सुपौल पुलिस का खुलासा
Image Credit: सुपौल के ससुराल में भुसे और जमीन के नीचे मिले आभूषण (Photo- वीडियो ग्रैब)

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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