सुपौल में मीट मार्केट बना जंग का मैदान: NH-27 पर सरेआम चले लाठी-डंडे और धारदार हथियार, महिला समेत 7 घायल

Supaul News: राघोपुर थाना क्षेत्र के सिमराही बाजार में NH-27 के किनारे अवस्थित मीट मार्केट में उस वक्त अफरा-तफरी का आलम हो गया जब मीट दुकानदार के बीच मारपीट होने लगी. बताया जा रहा है कि इस मारपीट में जमकर लाठी डंडे चले, इतनी ही नहीं NH 27 पर भी कुछ देर तक मारपीट होता रहा, जिसके चलते आसपास के दुकानदारों और राहगीरों में अफरा-तफरी का आलम रहा. मारपीट की इस घटना में सात लोगों के घायल होने की सूचना मिल रही है, जिसमें महिला भी शामिल है, सभी घायलों को रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मौके पर पहुंची पुलिस घटना की जांच में जुट गई है.

मिली जानकारी के अनुसार, इस घटना में शामिल दोनों पक्ष एक ही समुदाय के हैं. ये ऐसे लोग हैं जो खस्सी खरीदते हैं और उनका मांस बेचते हैं. कल, ईद-उल-अजहा के मौके पर एक सिनेमा हॉल में किसी बात को लेकर दो युवकों के बीच कहा-सुनी हो गई थी, जिसके बाद मामला आपसी सहमति से सुलझा लिया गया था. हालांकि, इसी पुरानी रंजिश के चलते आज एक मांस की दुकान के ठीक पास दोनों पक्षों के बीच हाथापाई हो गई. इस झड़प में लाठियों, ईंटों, पत्थरों और धारदार लोहे के हथियारों का इस्तेमाल किया गया, जिससे कुछ समय के लिए वहां अफरा-तफरी और भारी हंगामा मच गया. इस झड़प में एक महिला समेत 7 लोग घायल हो गए. सभी घायल लोगों को तुरंत राघोपुर के रेफरल अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है.

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मौके पर मौजूद डॉक्टर ने बताया कि घायल लोगों में से एक की हालत गंभीर होने के कारण, उसे किसी दूसरी जगह रेफर कर दिया गया है. इस बीच, घटना की जानकारी मिलते ही राघोपुर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और जांच शुरू कर दी है. राघोपुर के SHO अमित कुमार राय ने बताया कि रिपोर्ट मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में कर लिया. इसके बाद, वे अस्पताल जाकर घायल पीड़ितों और उनके परिवार वालों से पूछताछ की. उन्होंने आगे कहा कि औपचारिक लिखित शिकायत मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

रिपोर्ट: सुभाष झा