Supaul

सुपौल सड़क हादसा: आमने-सामने टकराई दो बाइकें, 3 की मौत और 2 घायल

Supaul News: सुपौल जिले में दो बाइक की सीधी टक्कर में तीन युवकों की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि दो युवकों की हालत नाजुक बनी हुई है. घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 12, 2026, 05:20 PM IST

सुपौल सड़क हादसा: आमने-सामने टकराई दो बाइकें, 3 की मौत और 2 घायल
सुपौल सड़क हादसा: आमने-सामने टकराई दो बाइकें, 3 की मौत और 2 घायल

Supaul Road Accident: सुपौल में रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां दो बाइक की आमने-सामने भीषण टक्कर हुई, जिसमें तीन युवकों की मौत हो गई है. जबकि, दो युवक गंभीर रूप से घायल हैं. यह घटना किसनपुर थाना क्षेत्र के सिसोनी नेमनमा चौक के पास NH-327 पर घटी है.  बताया जा रहा है कि आमने-सामने से आ रही दो बाइकों की जोरदार टक्कर हुई है. घटना के वक्त जोड़दार आवाज के कारण आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई.

प्रत्यक्षदर्शीयों ने बताया कि टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि 2 युवकों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया. जबकि, 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. जिसमें घायलों में से एक युवक की मौत इलाज के दौरान हो गई. बताया गया कि इस घटना में घायल दो अन्य युवक की हालत काफी गंभीर है, जिसका इलाज चल रहा है.

बताया जा रहा है कि घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए तत्काल सुपौल सदर अस्पताल पहुंचाया. चिकित्सकों के अनुसार, दोनों घायलों की हालत नाजुक बनी हुई है. घटना में मृतक और घायलों में सभी युवको की उम्र करीब 18 से 25 वर्ष के बताए जा रहे हैं.

स्थानीय लोगों ने बताया कि घटना के वक्त एक बाइक पर 3 युवक सवार थे. जबकि, दूसरे तरफ से आ रही बाइक पर दो युवक सवार थे. दोनों बाइक की टक्कर में बाइक के परखच्चे उड़ गए. इस घटना में तीन युवक कि मौत हुई है. वहीं, दो युवक गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं. 

इधर, घटना की सूचना मिलते ही किसनपुर थानाध्यक्ष ज्ञान रंजन पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच में जुट गई है. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. इस हादसे के बाद इलाके में शोक की लहर है. फिलहाल, पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई की जा रही है.

रिपोर्ट: सुभाष चंद्रा

पटना कांड में CBI की बड़ी एंट्री, रेप और हत्या मामले में केस दर्ज कर शुरू की जांच

