/सुपौल रोशन पंडित हत्याकांड; पंडित के परिजनों से मिले पप्पू यादव, बोले- यह जमीन विवाद नहीं, सोची-समझी हत्या है

पप्पू यादव ने कहा कि NDA सांसद दिलेश्वर कामत का घर अपराध वाली जगह से सिर्फ 25 मीटर दूर है. ऐसे हालात में आरोपी का इस तरह की हत्या को अंजाम देना कानून-व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े करता है. उन्होंने कहा कि अगर ऐसे हालात बने रहे, तो आम नागरिकों का सुरक्षित रहना मुश्किल हो जाएगा. कोसी इलाके में उभरते हुए सामाजिक व्यक्ति के तौर पर रोशन कुमार पंडित का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि समाज में उनकी एक अलग पहचान थी. पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि पूरे प्रजापति समुदाय को NDA का समर्थक माना जाता है. फिर भी, सांसद दिलेश्वर कामत पीड़ित परिवार से मिलने तक नहीं गए. उन्होंने कहा कि सांसद को कम से कम मृतक के पिता से मिलकर अपनी संवेदना तो जाहिर करनी ही चाहिए थी.