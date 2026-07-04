/सुपौल रोशन पंडित हत्याकांड; पंडित के परिजनों से मिले पप्पू यादव, बोले- यह जमीन विवाद नहीं, सोची-समझी हत्या है

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सुपौल में थाना क्षेत्र इलाके के लक्ष्मीनिया वार्ड-12 में जमीन के विवाद के कारण रोशन कुमार पंडित की हत्या की खबर मिलने पर, पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव शुक्रवार (3 जुलाई) को लक्ष्मीनिया वार्ड-12 में मृतक के घर पहुंचे. उन्होंने परिवार के सदस्यों से मिलकर शोक व्यक्त किया और पूरी घटना के बारे में जानकारी ली. मीडिया से बात करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि पहली नजर में यह मामला सिर्फ जमीन का विवाद नहीं, बल्कि पहले से सोची-समझी हत्या का लगता है. उन्होंने बताया कि मृतक के परिवार ने भी उन्हें यही जानकारी दी थी. उन्होंने आगे कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने DIG से बात की है.
पप्पू यादव ने कहा कि NDA सांसद दिलेश्वर कामत का घर अपराध वाली जगह से सिर्फ 25 मीटर दूर है. ऐसे हालात में आरोपी का इस तरह की हत्या को अंजाम देना कानून-व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े करता है. उन्होंने कहा कि अगर ऐसे हालात बने रहे, तो आम नागरिकों का सुरक्षित रहना मुश्किल हो जाएगा. कोसी इलाके में उभरते हुए सामाजिक व्यक्ति के तौर पर रोशन कुमार पंडित का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि समाज में उनकी एक अलग पहचान थी. पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि पूरे प्रजापति समुदाय को NDA का समर्थक माना जाता है. फिर भी, सांसद दिलेश्वर कामत पीड़ित परिवार से मिलने तक नहीं गए. उन्होंने कहा कि सांसद को कम से कम मृतक के पिता से मिलकर अपनी संवेदना तो जाहिर करनी ही चाहिए थी.
पप्पू यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वे स्वयं को कुशवाहा समाज का नेता बताते हैं. लेकिन उनके शासनकाल में कुशवाहा समाज के कई लोगों की हत्या हो चुकी है. उन्होंने दिल्ली में भी कुशवाहा समाज के लोगों की हत्या की घटनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि वहां भी एनडीए की सरकार है. उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में जातीय उन्माद का माहौल बनाया जा रहा है और कानून-व्यवस्था लगातार बिगड़ रही है. रोशन कुमार पंडित हत्याकांड की निष्पक्ष जांच के लिए उन्होंने एसआईटी गठित करने और स्पीडी ट्रायल चलाकर दोषियों को जल्द सजा दिलाने की मांग की.
रिपोर्ट: ऋषभ राय