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सुपौल रोशन पंडित हत्याकांड; पंडित के परिजनों से मिले पप्पू यादव, बोले- यह जमीन विवाद नहीं, सोची-समझी हत्या है

सुपौल रोशन पंडित हत्याकांड मामले को लेकर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कहा कि यह जमीन विवाद नहीं, सोची-समझी हत्या है. NDA सांसद दिलेश्वर कामत का घर अपराध वाली जगह से सिर्फ 25 मीटर दूर है. ऐसे हालात में आरोपी का इस तरह की हत्या को अंजाम देना कानून-व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े करता है.

Edited By:Ranjana Dubey
Published: Jul 04, 2026, 09:02 AM IST|Updated: Jul 04, 2026, 09:02 AM IST
सुपौल रोशन पंडित हत्याकांड; पंडित के परिजनों से मिले पप्पू यादव, बोले- यह जमीन विवाद नहीं, सोची-समझी हत्या है
Image Credit: सुपौल रोशन पंडित हत्याकांड (जी मीडिया)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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