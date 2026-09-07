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सुपौल के स्कूल हॉस्टल में 8 साल के छात्र की मौत से सनसनी, फंदे से लटका मिला मासूम, पिता ने लगाया हत्या का आरोप

Supaul News: सुपौल के गौरवगढ़ स्थित शानवी पब्लिक स्कूल के हॉस्टल में 8 वर्षीय छात्र प्रियांशु कुमार की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई. छात्र हॉस्टल की छत पर फंदे से लटका मिला था. परिजनों ने गला दबाकर हत्या के बाद शव लटकाने का आरोप लगाया है.

Edited ByRupak Mishra
Published: Sep 07, 2026, 06:51 AM IST|Updated: Sep 07, 2026, 06:51 AM IST
सुपौल के स्कूल हॉस्टल में 8 साल के छात्र की मौत से सनसनी, फंदे से लटका मिला मासूम, पिता ने लगाया हत्या का आरोप
Image Credit: सुपौल के स्कूल हॉस्टल में 8 साल के छात्र की मौत से सनसनी (zee media)

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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