/सुपौल के स्कूल हॉस्टल में 8 साल के छात्र की मौत से सनसनी, फंदे से लटका मिला मासूम, पिता ने लगाया हत्या का आरोप

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Supaul News: सुपौल में एक निजी विद्यालय के हॉस्टल में 8 वर्षीय छात्र की संदिग्ध अवस्था में मौत से इलाके में सनसनी फैल गई है. घटना सदर थाना क्षेत्र के गौरवगढ़ स्थित शानवी पब्लिक स्कूल की बताई जा रही है. जानकारी के अनुसार, स्कूल के हॉस्टल की छत पर पहली कक्षा का छात्र प्रियांशु कुमार फंदे से लटका मिला. विद्यालय कर्मियों की नजर पड़ने पर उसे फंदे से नीचे उतारा गया. उस समय उसकी सांसें चल रही थीं, जिसके बाद आनन-फानन में उसे सुपौल के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई. अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
बताया जा रहा है कि मरौना थाना क्षेत्र के परिकोच निवासी शिव शंकर यादव का 8 वर्षीय पुत्र प्रियांशु कुमार शानवी पब्लिक स्कूल में पहली कक्षा का छात्र था और हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करता था. प्रियांशु की मौत की सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे, जिसके बाद परिवार में कोहराम मच गया. घटना को लेकर परिजनों में काफी आक्रोश है और वे पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं.
घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना की पुलिस और SDPO मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का बारीकी से जायजा लिया. इसके बाद FSL की टीम भी मौके पर पहुंची और घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए गए. परिजनों का आरोप है कि प्रियांशु के चेहरे पर चोट के कई निशान हैं. मृतक के पिता शिव शंकर यादव ने आरोप लगाया है कि उनके बेटे की गला दबाकर हत्या करने के बाद शव को फंदे से लटका दिया गया. उन्होंने पुलिस प्रशासन से मामले की गहन जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है.
वहीं, घटना की जानकारी मिलने के बाद सुपौल के SP सरथ आरएस भी घटनास्थल पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली. SP ने कहा कि घटना की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है. पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट और FSL जांच समेत अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी. उन्होंने कहा कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ समुचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
रिपोर्ट: सुभाष झा