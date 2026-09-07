/सुपौल के स्कूल हॉस्टल में 8 साल के छात्र की मौत से सनसनी, फंदे से लटका मिला मासूम, पिता ने लगाया हत्या का आरोप

Supaul News: सुपौल में एक निजी विद्यालय के हॉस्टल में 8 वर्षीय छात्र की संदिग्ध अवस्था में मौत से इलाके में सनसनी फैल गई है. घटना सदर थाना क्षेत्र के गौरवगढ़ स्थित शानवी पब्लिक स्कूल की बताई जा रही है. जानकारी के अनुसार, स्कूल के हॉस्टल की छत पर पहली कक्षा का छात्र प्रियांशु कुमार फंदे से लटका मिला. विद्यालय कर्मियों की नजर पड़ने पर उसे फंदे से नीचे उतारा गया. उस समय उसकी सांसें चल रही थीं, जिसके बाद आनन-फानन में उसे सुपौल के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई. अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.