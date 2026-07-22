/सुपौल में गरीबों के निवाले पर डाका: SFC गोदाम का शटर तोड़कर 40 बोरी सरकारी चावल चोरी, विभाग में हड़कंप

सूचना मिलते ही AGM रमेश दास रात करीब 10 बजे ही तुरंत मौके पर पहुंच गए. गोदाम मैनेजर ने टीम के साथ चोरी की घटना की बारीकी से जांच की. जांच के दौरान पाया गया कि गोदाम से करीब 38 से 40 बोरा चावल गायब है. इसके बाद AGM रमेश दास ने बताया कि पिपरा प्रखंड मुख्यालय स्थित बिहार राज्य खाद्य निगम के गोदाम संख्या-8 में चावल चोरी की घटना हुई है. चोरों ने शटर तोड़कर गोदाम से करीब 38 से 40 बोरी चावल की चोरी कर ली.