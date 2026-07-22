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सुपौल में गरीबों के निवाले पर डाका: SFC गोदाम का शटर तोड़कर 40 बोरी सरकारी चावल चोरी, विभाग में हड़कंप

Supaul News: सुपौल के पिपरा स्थित बिहार राज्य खाद्य निगम (SFC) के गोदाम संख्या-8 में चोरों ने शटर तोड़कर करीब 40 बोरा सरकारी चावल चोरी कर लिया. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत गरीबों के लिए रखा गया खाद्यान्न गायब होने से विभाग में हड़कंप मच गया है.

Edited By:Rupak Mishra
Published: Jul 22, 2026, 07:44 AM IST|Updated: Jul 22, 2026, 07:44 AM IST
सुपौल में गरीबों के निवाले पर डाका: SFC गोदाम का शटर तोड़कर 40 बोरी सरकारी चावल चोरी, विभाग में हड़कंप
Image Credit: SFC गोदाम का शटर तोड़कर 40 बोरी सरकारी चावल चोरीSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Rupak Mishra

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रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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