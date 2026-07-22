/सुपौल में गरीबों के निवाले पर डाका: SFC गोदाम का शटर तोड़कर 40 बोरी सरकारी चावल चोरी, विभाग में हड़कंप

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Supaul News: सुपौल में गरीबों के निवाले पर चोरों ने डाका डाल दिया है. दरअसल, सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत मुफ्त या रियायती दरों पर गरीब परिवारों को वितरित किए जाने वाले चावल को गोदाम में रखा गया था. गोदाम में रखे गए उसी चावल को चोरों ने गोदाम से ही गायब कर दिया, जिसके बाद विभाग में हड़कंप मच गया है.
यह मामला पिपरा प्रखंड मुख्यालय स्थित बिहार राज्य खाद्य निगम के गोदाम संख्या-8 का है, जहां शाम ढलते ही चोरों ने गोदाम में भीषण चोरी की घटना को अंजाम देते हुए करीब 40 बोरा चावल की चोरी कर ली. गोदाम में हुई चावल चोरी की जानकारी रात करीब साढ़े आठ बजे जैसे ही कर्मी को हुई, उसने तत्काल इसकी सूचना पिपरा गोदाम के असिस्टेंट गोदाम मैनेजर (AGM) को दी.
सूचना मिलते ही AGM रमेश दास रात करीब 10 बजे ही तुरंत मौके पर पहुंच गए. गोदाम मैनेजर ने टीम के साथ चोरी की घटना की बारीकी से जांच की. जांच के दौरान पाया गया कि गोदाम से करीब 38 से 40 बोरा चावल गायब है. इसके बाद AGM रमेश दास ने बताया कि पिपरा प्रखंड मुख्यालय स्थित बिहार राज्य खाद्य निगम के गोदाम संख्या-8 में चावल चोरी की घटना हुई है. चोरों ने शटर तोड़कर गोदाम से करीब 38 से 40 बोरी चावल की चोरी कर ली.
AGM रमेश दास ने बताया कि चोरी की घटना की सूचना तत्काल SFC के जिला प्रबंधक, सुपौल को भी दे दी गई है. उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही है. सरकारी गोदाम में हुई इस चावल चोरी की घटना के बाद अब देखना होगा कि विभागीय जांच के बाद संबंधित विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है.
रिपोर्ट: सुभाष झा