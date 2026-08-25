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सुपौल में रफ्तार का कहर, कीर्तन कर रहे 6 लोगों को कार ने कुचला, 3 की मौत, 3 की हालत गंभीर

Supaul Road Accident: सुपौल के पिपरा थाना क्षेत्र के कटैया चौक पर NH-327E में तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे कीर्तन कर रहे छह लोगों को कुचल दिया. हादसे में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन गंभीर रूप से घायल हैं.

Edited ByRupak Mishra
Published: Aug 25, 2026, 11:31 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 11:31 PM IST
सुपौल में रफ्तार का कहर, कीर्तन कर रहे 6 लोगों को कार ने कुचला, 3 की मौत, 3 की हालत गंभीर
Image Credit: सुपौल में रफ्तार का कहर, कीर्तन कर रहे 6 लोगों को कार ने कुचला, 3 की मौत

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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