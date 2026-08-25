/सुपौल में रफ्तार का कहर, कीर्तन कर रहे 6 लोगों को कार ने कुचला, 3 की मौत, 3 की हालत गंभीर

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Supaul Road Accident: बिहार के सुपौल जिले के पिपरा थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे कीर्तन कर रहे छह लोगों को कुचल दिया. हादसा पिपरा थाना क्षेत्र के कटैया चौक के पास NH-327E पर हुआ. दुर्घटना में तीन लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है, जहां एक घायल की हालत गंभीर बताई जा रही है. हादसे के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई और परिजनों में कोहराम मच गया.
घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने विरोध में कटैया चौक के पास NH-327E को जाम कर दिया. सड़क जाम होने से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई. ग्रामीण मृतकों और घायलों के परिजनों को उचित सहायता देने तथा घटना की गंभीरता से जांच की मांग कर रहे हैं. आक्रोशित लोगों का कहना है कि जब तक वरीय अधिकारी मौके पर पहुंचकर उनकी मांगों पर उचित आश्वासन नहीं देते, तब तक सड़क जाम जारी रहेगा.
हादसे की सूचना मिलते ही पिपरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने-बुझाने का प्रयास शुरू किया. इसके बाद सदर SDM मनोहर साहू, SDPO त्रिवेणीगंज विभाष कुमार समेत कई पुलिस पदाधिकारी और बड़ी संख्या में पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंचे. अधिकारियों ने आक्रोशित ग्रामीणों से बातचीत कर स्थिति को नियंत्रित करने और सड़क जाम हटाने का प्रयास किया.
बताया जा रहा है कि हादसे में मृतक और घायल सभी कटैया गांव के निवासी हैं. घटना के बाद पूरे इलाके में मातम का माहौल है. पुलिस ने दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है. तेज रफ्तार कार की वजह से हुए इस हादसे ने स्थानीय लोगों को झकझोर कर रख दिया है. प्रशासन की ओर से मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है.
रिपोर्ट: सुभाष झा