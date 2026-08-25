/सुपौल में रफ्तार का कहर, कीर्तन कर रहे 6 लोगों को कार ने कुचला, 3 की मौत, 3 की हालत गंभीर

Supaul Road Accident: बिहार के सुपौल जिले के पिपरा थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे कीर्तन कर रहे छह लोगों को कुचल दिया. हादसा पिपरा थाना क्षेत्र के कटैया चौक के पास NH-327E पर हुआ. दुर्घटना में तीन लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है, जहां एक घायल की हालत गंभीर बताई जा रही है. हादसे के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई और परिजनों में कोहराम मच गया.