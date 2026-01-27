सुपौल: गणतंत्र दिवस पर 'जिन्ना अमर रहे' का नारा लगाने वाला शिक्षक गिरफ्तार, विभाग ने शुरू की निलंबन की कार्रवाई

सुपौल जिले के किसनपुर थाना क्षेत्र के आदर्श उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय, अभुआर में गणतंत्र दिवस के दिन एक शिक्षक ने 'मिस्टर जिन्ना अमर रहे' का नारा लगवाया था, जिसके बाद उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई तेज हो गई है. घटना के बाद ही हेडमास्टर की शिकायत पर आरोपी शिक्षक के खिलाफ किसनपुर थाने में मुकदमा दर्ज कर आरोपी शिक्षक मो. मंसूर आलम को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. अब शिक्षक मो मंसूर आलम के खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है और उसे निलंबित करने के लिए रिपोर्ट भी भेजी जा रही है.

आदर्श उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय, अभुआर के परिसर में मध्य विद्यालय और उच्च माध्यमिक विद्यालय दोनों संचालित होते हैं. आरोपी शिक्षक मो मंसूर आलम उच्च माध्यमिक विद्यालय में पदस्थापित है. जी बिहार की टीम ने दोनों स्कूलों के हेडमास्टरों से बात की. मध्य विद्यालय के हेडमास्टर संतोष झा ने बताया कि स्कूल में गणतंत्र दिवस के दिन जो घटना घटी, उसकी लिखित शिकायत थाने को दी गई. उसके बाद उसे पुलिस पकड़कर ले गई. उच्च माध्यमिक विद्यालय के HM धनंजय तिवारी ने बताया कि गणतंत्र दिवस के दिन शिक्षक मो. मंसूर आलम ने मिस्टर जिन्ना के नाम से नारा लगवाया, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और उसके बाद पुलिस उसे थाने ले गई.

मंगलवार को स्कूल में जांच के लिए किसनपुर खंड शिक्षाधिकारी यानी BEO अजय कुमार भी पहुंचे. स्कूल के हेडमास्टर और शिक्षकों सहित कुछ अभिभावकों से भी घटना के सम्बन्ध में पूछताछ की गई. किसनपुर BEO अजय कुमार ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और आरोपी शिक्षक मो. मंसूर आलम के निलंबन के लिए विभाग को रिपोर्ट भेजी जा रही है.

सुपौल सदर बाजार स्थित आरोपी शिक्षक मो. मंसूर आलम के घर जब जी बिहार की टीम उसका पक्ष लेने पहुंची तो वहां कोई नहीं मिला. उसके परिजन से भी हमने संपर्क करने की कोशिश की लेकिन उनके घर पर कोई भी सदस्य मौजूद नहीं था. बताया जा रहा है कि मो. मंसूर आलम की आदर्श उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय, अभुआर में छह माह पहले ही तैनाती हुई थी. उससे पहले वो किसी अन्य विद्यालय में तैनात था.

रिपोर्ट: सुभाष चंद्रा, सुपौल