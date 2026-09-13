/सुपौल में रफ्तार का कहर: ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार तीन की मौत, दो महिलाएं भी शामिल

घटना के बाद स्थानीय लोगों ने आनन-फानन में तीनों को वीरपुर अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया. वहां चिकित्सकों ने एक महिला को मृत घोषित कर दिया. वहीं गंभीर रूप से घायल महिला और युवक का प्राथमिक उपचार करने के बाद दोनों को सुपौल सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया. बताया जा रहा है कि सदर अस्पताल पहुंचने से पहले ही दोनों ने रास्ते में दम तोड़ दिया. मृतकों की पहचान अरविंद ऋषिदेव, उनकी पत्नी सुरती देवी और साली मूर्ति देवी के रूप में हुई है. तीनों भीमनगर थाना क्षेत्र के कटैया 22 आरडी वार्ड नंबर-2 के रहने वाले बताए गए हैं.