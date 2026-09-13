/सुपौल में रफ्तार का कहर: ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार तीन की मौत, दो महिलाएं भी शामिल

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Supaul News: बिहार के सुपौल जिले में रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां ट्रैक्टर की चपेट में आने से बाइक सवार तीन लोगों की मौत हो गई. मृतकों में दो महिला और एक पुरुष शामिल हैं. घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है. मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है. यह घटना वीरपुर थाना क्षेत्र के हृदयनगर स्थित पेट्रोल पंप के समीप देर रात की है.
बताया जा रहा है कि 26 वर्षीय अरविंद ऋषिदेव अपनी पत्नी 22 वर्षीय सुरती देवी और साली मूर्ति देवी के साथ बाइक से हरीपुर नेपाल से अपने रिश्तेदार से मिलकर वापस घर कटैया लौट रहे थे. इसी दौरान हृदयनगर के समीप सामने से आ रहे एक ट्रैक्टर ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए. हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अरविंद और दूसरी महिला गंभीर रूप से घायल हो गए.
घटना के बाद स्थानीय लोगों ने आनन-फानन में तीनों को वीरपुर अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया. वहां चिकित्सकों ने एक महिला को मृत घोषित कर दिया. वहीं गंभीर रूप से घायल महिला और युवक का प्राथमिक उपचार करने के बाद दोनों को सुपौल सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया. बताया जा रहा है कि सदर अस्पताल पहुंचने से पहले ही दोनों ने रास्ते में दम तोड़ दिया. मृतकों की पहचान अरविंद ऋषिदेव, उनकी पत्नी सुरती देवी और साली मूर्ति देवी के रूप में हुई है. तीनों भीमनगर थाना क्षेत्र के कटैया 22 आरडी वार्ड नंबर-2 के रहने वाले बताए गए हैं.
इधर, घटना की सूचना मिलने के बाद वीरपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी. पुलिस ने दुर्घटना में शामिल ट्रैक्टर को जब्त कर लिया है. वीरपुर थानाध्यक्ष संजय दास ने बताया कि हादसे में तीन लोगों की मौत हुई है. तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और घटना की जांच की जा रही है.
रिपोर्ट: सुभाष झा