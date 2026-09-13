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सुपौल में रफ्तार का कहर: ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार तीन की मौत, दो महिलाएं भी शामिल

Supaul News: सुपौल के वीरपुर थाना क्षेत्र के हृदयनगर में देर रात ट्रैक्टर की जोरदार टक्कर से बाइक सवार तीन लोगों की मौत हो गई. मृतकों में एक युवक और दो महिलाएं शामिल हैं. पुलिस ने ट्रैक्टर जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

Edited ByRupak Mishra
Published: Sep 13, 2026, 07:07 AM IST|Updated: Sep 13, 2026, 07:37 AM IST
सुपौल में रफ्तार का कहर: ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार तीन की मौत, दो महिलाएं भी शामिल
Image Credit: सुपौल में रफ्तार का कहर: ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार तीन की मौत (zee media)

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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