Supaul News: त्रिवेणीगंज में LIC एजेंट ने अपनी ही लाइसेंसी गन से खुद को मारी गोली, घर में मचा कोहराम

Supaul News: सुपौल जिले से एक सनसनी खेज मामला सामने आया है, जहां एक LIC एजेंट ने अपने ही लाइसेंसी गन से खुद को गोली मार कर सुसाइड कर लिया है. घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस घटना की जांच में जुट गई है. ये पूरी घटना त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र के त्रिवेणीगंज नगर परिषद वार्ड 5 की बताई जा रही है, मृतक की पहचान 55 वर्षीय नवीन कुमार सिंह के रूप में हुई है, जो पेशे से LIC एजेंट बताए जा रहे हैं.

गोली चलते ही घर में अफरा-तफरी

परिजनों ने बताया कि शाम के समय घर में अचानक गोली चलने की तेज आवाज सुनाई दी, जिससे घर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. परिजन तत्काल नविन कुमार सिंह के कमरे की ओर दौड़े. दरवाजा अंदर से बंद रहने के कारण काफी प्रयास के बाद उसे तोड़ा गया. अंदर का दृश्य देख परिजन स्तब्ध रह गए. नवीन कुमार सिंह खून से लथपथ अवस्था में पड़े थे हालांकि गंभीर स्थिति में घायल नविन सिंह को अस्पताल ले जाया गया लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया.

यह भी पढ़ें: सीवान में 'मुन्ना भाई' स्टाइल में फर्जीवाड़ा! लड़के की जगह परीक्षा देने पहुंची युवती

Add Zee News as a Preferred Source

लाइसेंसी गन से खुद को मारी गोली

बताया जा रहा है कि अस्पताल पहुंचने से पहले नविन कुमार सिंह की मौत रास्ते में हो गई, जानकारी मिली है कि उन्होंने अपने लाइसेंसी गन से खुद को गोली मार कर सुसाइड कर लिया. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और आसपास के लोग भी बड़ी संख्या में घटनास्थल पर जुट गए हैं. घटना की जानकारी मिलते ही त्रिवेणीगंज SDPO विभास कुमार, थानाध्यक्ष राकेश कुमार दल बल के साथ घटना स्थल पर पहुंच गए हैं. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम में भेज घटना की जांच शुरू कर दी है.

रिपोर्ट: सुभाष झा