'अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का...' पति ने रचाया दूसरा ब्याह, तो 9 साल के बेटे संग टावर पर चढ़ गई महिला

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Supaul News: सुपौल के राघोपुर थाना क्षेत्र के सिमराही वार्ड 4 में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक महिला अपने बच्चे के साथ टावर पर चढ़ गई, टावर पर चढ़ने की खबर फैलते ही स्थल पर लोगों की भीड़ उमड़ गई. मौके पर पहुंची प्रसाशन की टीम उससे नीचे उतारने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन महिला इस मांग पर अड़ी हुई है कि जब तक DM और SP स्थल पर आकर उनकी मांग पूरी करने का आश्वासन नहीं देते वो टावर से नीचे नहीं उतरेगी. इसके बाद स्थल पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई है.
मोबाइल टावर पर चढ़ी महिला की पहचान मधेपुरा जिले के बिहारीगंज थाना क्षेत्र निवासी गुड्डी देवी के रूप में हुई है. महिला का आरोप है कि 10 वर्ष पहले मोतीपुर निवासी अमरेंद्र ठाकुर ने उससे दिल्ली-गुरुग्राम में प्रेम विवाह किया था. इस विवाह से दोनों का एक बेटे भी है. गुड्डी देवी का आरोप है कि उसके पति ने दूसरी शादी कर ली है.
उसने कहा कि इसके बाद न्याय की मांग को लेकर वह कई बार थाना और पुलिस अधिकारियों के पास गई, लेकिन उसे कहीं से इंसाफ नहीं मिला. इसी से आक्रोशित होकर महिला अपने बेटे के साथ टावर पर चढ़ गई. टावर पर चढ़ी महिला ने कहा कि जब तक DM और SP स्वयं मौके पर नहीं पहुंचेंगे और उसे न्याय का भरोसा नहीं देंगे, तब तक वह नीचे नहीं उतरेगी.
हालांकि, सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई और मां-बेटे को सुरक्षित नीचे उतारने के प्रयास में जुट गई है. करीब दो तीन घंटे से चल रही इस हाई वोल्टेज ड्रामा को लेकर प्रसाशन द्वारा स्थिति को नियंत्रित करने और महिला को समझाने-बुझाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि महिला को टावर से सुरक्षित नीचे उतारा जा सके.
रिपोर्ट- सुभाष चंद्रा