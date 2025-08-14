Supaul News: सुपौल में युवक ने पहले पेट्रोल छिड़ककर खुद को लगाई आग, फिर तालाब में कूदकर बचाई जान, हालत गंभीर

सुपौल जिले के पीपरा थाना क्षेत्र के पीपरा बाजार में एक युवक द्वारा खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगाने की चौंकाने वाली घटना सामने आई है. इस घटना के बाद इलाके में अफरातफरी का माहौल बन गया. गंभीर रूप से झुलसे युवक को पहले स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया और बाद में सुपौल सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, घायल युवक किसी से मिलने पीपरा बाजार स्थित एक निजी क्लिनिक में आया था. इसी दौरान, उसने अचानक अपने शरीर पर पेट्रोल छिड़क लिया और आग लगा दी. आग लगने के बाद आसपास मौजूद लोग कुछ समझ पाते, उससे पहले ही उसके शरीर में लपटें फैल गईं.

आग फैलते ही युवक ने पास के एक पोखर में छलांग लगा दी, जिससे उसकी जान तो बच गई, लेकिन शरीर का बड़ा हिस्सा जल गया. पोखर में कूदने के बाद लोगों ने उसे बाहर निकाला और तत्काल नजदीकी सरकारी अस्पताल CHC पीपरा ले जाया गया.

CHC पीपरा के डॉक्टरों ने युवक को प्राथमिक उपचार और मरहम पट्टी दी. लेकिन स्थिति गंभीर होने के कारण उसे सुपौल सदर अस्पताल भेज दिया गया. बताया जा रहा है कि युवक तुलापट्टी का निवासी है और झुलसने की वजह से उसकी हालत नाजुक बनी हुई है.

फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि युवक ने ऐसा कदम क्यों उठाया. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और युवक के होश में आने पर उससे पूछताछ की जाएगी. परिजनों और परिचितों से भी जानकारी ली जा रही है ताकि घटना के पीछे का कारण सामने आ सके.

इनपुट- सुभाष झा

