सुपौल की शिक्षिका का कमाल, अब कुमार सानू की आवाज में गूंजेगा उनका लिखा गीत, पूरे जिले में खुशी की लहर

बिहार के सुपौल जिले के लिए एक बहुत ही गर्व की बात सामने आई है. यहाँ के एक सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने वाली मैडम ने ऐसा कमाल किया है कि अब उनकी चर्चा पूरी दुनिया में होगी. सुपौल की रहने वाली शिक्षिका कल्याणी स्वरूपा का लिखा हुआ एक देशभक्ति गीत अब बॉलीवुड के मशहूर गायक कुमार सानू की आवाज में सुनाई देगा.

कल्याणी स्वरूपा सुपौल सदर प्रखंड के मध्य विद्यालय चकडुमरिया में शिक्षिका के पद पर तैनात हैं. वे शहर के वार्ड नंबर 13 में रहती हैं. कल्याणी जी को बचपन से ही कविताएं और गीत लिखने का बहुत शौक था. उन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है 'अंदाज जिंदगी के'. इस किताब में उन्होंने 14 बहुत ही सुंदर देशभक्ति गीत लिखे हैं. इन्हीं गीतों में से एक गीत "जब कभी हम अपना तिरंगा लहराएंगे, सीमा से जो न लौटे वह शहीद याद आएंगे" को मशहूर गायक पद्मश्री कुमार सानू ने गाया है. 1 मई 2026 को इस गाने की रिकॉर्डिंग मुंबई में पूरी हो चुकी है.

हैरानी की बात यह है कि कल्याणी जी को यह मौका उनके एक फेसबुक पोस्ट की वजह से मिला. उन्होंने अपनी कुछ रचनाएं फेसबुक पर डाली थीं, जिन्हें देखकर कुमार सानू की म्यूजिक कंपनी के डायरेक्टर पिट्टू कुमार ने उनसे संपर्क किया. इसके बाद कल्याणी स्वरूपा मुंबई पहुँचीं, जहाँ उनकी मुलाकात कुमार सानू से हुई. कल्याणी बताती हैं कि कुमार सानू जी से मिलना उनके जीवन का सबसे यादगार पल था.

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कल्याणी स्वरूपा ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए बताया कि जब वे बहुत छोटी थीं, तभी से उन्हें लिखने का शौक था. उस वक्त उन्हें कागज संभालना नहीं आता था, तो उनकी मां उनके लिखे हुए कागजों को सहेज कर रखती थीं. उनका हमेशा से सपना था कि उनके लिखे हुए गीत कोई बड़ा कलाकार गाए या वे किसी फिल्म में सुनाई दें. आज उनका वह सालों पुराना सपना सच हो गया है. यह देशभक्ति गीत आगामी 15 अगस्त 2026 को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रिलीज होने की उम्मीद है.

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जैसे ही सुपौल के लोगों को यह पता चला कि उनके जिले की एक शिक्षिका का गीत कुमार सानू गा रहे हैं, हर तरफ खुशी का माहौल बन गया. स्कूल के बच्चों से लेकर जिले के बड़े अधिकारियों तक, हर कोई कल्याणी स्वरूपा को बधाई दे रहा है. यह खबर दिखाती है कि अगर आपके पास हुनर है और आप मेहनत करते हैं, तो एक छोटे से गांव या शहर से निकलकर भी आप आसमान की ऊंचाइयों को छू सकते हैं.