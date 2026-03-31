किसानों के हक पर डाका डालने वालों की खैर नहीं! सुपौल DM ने खंगाले उर्वरक गोदाम, मचा हड़कंप

Supaul News: सुपौल जिले में खाद की किल्लत और कालाबाजारी की शिकायतों को जिला प्रशासन ने बेहद गंभीरता से लिया है. किसानों को उचित दर पर उर्वरक उपलब्ध कराने के संकल्प के साथ जिलाधिकारी सावन कुमार और पुलिस अधीक्षक (SP) सरथ आरएस ने खुद मोर्चा संभाल लिया है.
Trending Photos
Supaul District: सुपौल जिले भर में खाद की कालाबाजारी रोकने और किसानों को समुचित रूप से उर्वरक मुहैया कराये जाने के लिए जिला प्रशासन बेहद गंभीर है, इसको लेकर 31 मार्च, 2026 दिन मंगलवार को डीएम और एसपी समेत कृषि विभाग के अधिकारी ने संयुक्त रूप से सिमराही बाजार में अवस्थित उर्वरक के थोक विक्रेता के प्रतिष्ठान और गोदामो की सघन रूप से जांच की है.
बताया गया कि जिला प्रसाशन कि संयुक्त टीम की तरफ से सिमराही बाजार स्थित मेसर्स विकास आनंद के उर्वरक प्रतिष्ठान का औचक निरीक्षण किया गया. जिसमें उसके विभिन्न गोदामो और कार्यालय का सघन रूप से जांच किया गया है, जांच देर शाम तक चली है.
इस बाबत पूछे जाने पर जिलाधिकारी सावन कुमार ने बताया कि निरीक्षण में उर्वरकों की उपलब्धता, भंडारण व्यवस्था, स्टॉक पंजी, वितरण प्रणाली और निर्धारित दरों पर बिक्री की स्थिति की गहन जांच की गई. अधिकारियों की तरफ से यह सुनिश्चित किया गया कि किसानों को उर्वरक निर्धारित मूल्य पर और पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो और किसी प्रकार की कालाबाजारी या अनियमितता न हो सके.
जांच के दौरान डीएम सावन कुमार, एसपी सरथ आर एस समेत वीरपुर एसडीएम नीरज कुमार, जिला कृषि पदाधिकारी पप्पू कुमार, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी और प्रखंड कृषि पदाधिकारी समेत अन्य शामिल रहे.
जिला प्रसाशन कि टीम की तरफ से किए गए इस जांच से सिमराही बाजार में खाद की कालाबाजारी करने वालों में हड़कंप मच गया है. मौके पर मौजूद अनुमंडल कृषि पदाधिकारी रामकृष्ण कुमार ने कहा कि रूटीन जांच की जा रही है.
रिपोर्ट: सुभाष चंद्रा
यह भी पढ़ें: DRDA डायरेक्टर वैभव कुमार के ठिकानों पर EOU का छापा, आय से अधिक संपत्ति का मामला