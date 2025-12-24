Advertisement
सुपौल में दो लड़कियों ने की अनोखी शादी, गैस चूल्हा जलाकर लिए सात फेरे, कहा- हमें जिश्मानी संबंध से नहीं कोई लेना देना

Supaul Viral Shadi: सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज में दो युवतियों पूजा गुप्ता और काजल कुमारी ने आपस में शादी करके सबको चौंका दिया. दो साल पहले इंस्टाग्राम पर शुरू हुई दोस्ती प्यार में बदली. मंगलवार रात मंदिर में गैस चूल्हे पर फेरे लिए. शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 24, 2025, 11:23 PM IST

सुपौल में दो युवतियों ने आपस में की शादी
सुपौल में दो युवतियों ने आपस में की शादी

Supaul Viral Wedding: सुपौल जिले में एक अजीबोगरीब शादी का मामला सामने आया है. ये शादी पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया है. दो युवतियां ने आपस में शादी करके सबको चौंका दिया है. उनका शादी का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वहीं लोग इस बारे में तरह-तरह की बातें कर रहे हैं. यह घटना त्रिवेणीगंज नगर परिषद के वार्ड 18 की है.

बताया जा रहा है कि दोनों युवतियां एक मॉल में काम करती हैं और उन्होंने आपसी सहमति से समलैंगिक विवाह कर लिया है. उनकी पहचान दो साल पहले सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम पर हुई थी. पहले बातचीत शुरू हुई, फिर दोस्ती गहरी हो गई और आखिर में प्यार इतना परवान चढ़ा कि दोनों ने एक-दूसरे के साथ जीने का फैसला कर लिया है.

मंगलवार की रात को दोनों चुपके से त्रिवेणीगंज मेलाग्राउंड के एक मंदिर पहुंचीं और हिन्दू रीती रिवाज तरीके से शादी कर ली. उन्होंने गैस चूल्हा जलाकर उसके चारों ओर सात फेरे लिए. मंदिर में उस वक्त बहुत कम लोग थे, इसलिए किसी को तुरंत पता नहीं चला. दोनों पिछले दो महीने से वार्ड 18 में किराए के कमरे में साथ ही रह रही थीं.

शादी के बाद जब वे कमरे पर लौटीं, तो पड़ोसियों को पता चला और फिर धीरे-धीरे पूरे मोहल्ले में बात पता चली और हड़कंप मच गया. इसी बीच युवतियों ने अपना शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया. वीडियो देखते-देखते वायरल हो गया. अब इलाके में हर कोई इसकी चर्चा कर रहा है.

युवतियों के नाम पूजा गुप्ता और काजल कुमारी हैं. पूजा मधेपुरा जिले के मुरलीगंज की रहने वाली हैं तो वहीं काजल शंकरपुर थाना क्षेत्र के मौरा की हैं. शादी में पूजा ने दूल्हे की भूमिका निभाई, जबकि काजल दुल्हन बनीं. दोनों का कहना है कि उन्हें लड़कों में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए आपसी सहमति से शादी की.

दोनों ने कहा कि उनका रिश्ता सिर्फ भावनाओं पर आधारित है और वे अपनी जिंदगी अपने ढंग से जीना चाहती हैं. एक-दूसरे के साथ जीने-मरने की कसम खाई है. फिजिकल संबंध से उन्हें कोई मतलब नहीं है. इस अनोखी शादी पर लोगों की तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं.

फिलहाल शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब चल रहा है. सुपौल में यह मामला बड़ा टॉपिक बन गया है. लोग हैरान हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है. लेकिन दोनों युवतियां अपने फैसले पर अड़ी हुई हैं. इलाके में इसकी वजह से नई बहस छिड़ गई है.

रिपोर्ट - सुभाष चंद्रा, सुपौल

