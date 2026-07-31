/सुपौल के पंचगछिया गांव में आंखों के सामने कोसी नदी में बही पानी की टंकी, बेघर होने को मजबूर लोग

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सुपौल जिले में कोसी नदी का कहर देखने को मिला. 31 जुलाई, 2026 दिन शुक्रवार को कोसी तटबंध के अंदर से भयानक तस्वीर सामने आई है, जिसने सभी को हैरान कर दिया है. कोसी तटबंध के अंदर बसे किसनपुर प्रखंड के मौजहा पंचायत के वार्ड 14 पंचगछिया गांव में कोसी कटाव की जद में एक पानी की टंकी आ गई. देखते-देखते आंखों के सामने कोसी नदी में पानी की टंकी समा गई.
पानी की टंकी कोसी नदी में समा गई
बताया जा रहा है कि यह पानी की टंकी ढाई तीन साल पहले PHED विभाग की ओर से लगाया गया था, जिससे सैकड़ों परिवारों को शुद्ध पानी की सप्लाई की जा रही थी. इस बीच कोसी तटबंध के अंदर कटाव तेज होने के कारण यह पानी की टंकी कोसी नदी में समा गई है.
पंचगछिया गांव में नदी का कटाव लगातार जारी
मिली जानकारी के अनुसार, कोसी तटबंध के अंदर पंचगछिया गांव में नदी का कटाव लगातार जारी है और इसके चलते लोग अपने घरों को भी उजाड़कर ऊंचे स्थानों पर लेकर जा रहे हैं.
नेपाल में हो रही बारिश ने बढ़ाया कोसी का जलस्तर
दरअसल, नेपाल के पहाड़ी इलाके में रुक-रुक कर हो रही बारिश से कोसी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से कोसी तटबंध के अन्दर बसे गांव के लोगों की परेशानी बढ़ गई है. कोसी के जानकारों का कहना है कि जब जब कोसी के जल स्तर में उतार-चढ़ाव होता है, तो कोसी तटबंध के अंदर बसे गांव में कटाव तेज हो जाती है. जिसका खामियाजा तटबंध के अंदर बसे लोगों को भुगतना पड़ता है.
जलस्तर में लगातार उतार-चढ़ाव
फिलहाल, कोसी के जलस्तर में खास इजाफा नहीं हुआ है. 31 जुलाई, 2026 दिन शुक्रवार के 12 बजे तक कोसी बराज से एक लाख 13 हजार 945 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज किया गया है. मगर, जलस्तर में लगातार उतार-चढ़ाव हो रहा है.
रिपोर्ट: सुभाष चंद्रा