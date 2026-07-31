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सुपौल के पंचगछिया गांव में आंखों के सामने कोसी नदी में बही पानी की टंकी, बेघर होने को मजबूर लोग

Supaul News: कोसी नदी में पानी की टंकी समा गई. इस घटना का एक वीडियो सामने आया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि पानी की टंकी देखते-देखते ही कैसे नदी में समा रही है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Jul 31, 2026, 09:22 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 09:22 PM IST
सुपौल के पंचगछिया गांव में आंखों के सामने कोसी नदी में बही पानी की टंकी, बेघर होने को मजबूर लोग
Image Credit: (Z News) सुपौल जिले में कोसी नदी में पानी की टंकी डूबी

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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